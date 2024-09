Tutti gli iPhone 16 hanno ricarica USB-C più veloce

Pubblicità

Tutti i modelli di iPhone 16, modelli standard e Pro, supporteranno la carica rapida via cavo fino a 45W tramite la porta USB-C. Si tratta di un aumento particolarmente importante, se si considera che la serie iPhone 15, invece, si ricarica via cavo a 29W. Ecco come si accorciano i tempi di ricarica dei nuovi iPhone.

Apple non ne ha fatto cenno durante il keynote e nemmeno nelle specifiche pubblicate finora. L’informazione arriva da una nuova certificazione condivisa dal leaker ShrimpApplePro. I dettagli inviati al China Quality Certification Center (CQC) e pubblicati su Weibo confermano che tutti i modelli di iPhone 16 testati funzionano a 5-15V e 3A, il che suggerisce una capacità di ricarica fino a 45 watt.

Se così fosse, si tratterebbe di un incremento insperato, addirittura superiore a tutte le ipotesi pre lancio. Ed infatti, fino ad oggi, in assenza di informazioni ufficiali, si vociferava che solo i modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max avrebbero supportato la ricarica rapida via cavo a 40W, mentre adesso sembra confermato, non solo che tutti i modelli supporteranno velocità di ricarica superiori, ma che addirittura si tratterebbe di una ricarica ancor più veloce.

Cosa questo voglia dire per i tempi di ricarica è presto detto, anche se si tratta di dati ipotetici, che dovranno poi essere confermati con prove reali. Per fare un paragone, il caricatore da 65W Samsung è in grado di ricaricare il Samsung S23 Ultra fino al 50% in soli 20 minuti, mentre può raggiungere l’80% in 37 minuti e arrivare al 100% in un’ora e 14 minuti.

Questo su una batteria da 4.855 mAh. Riportando questi dati ad iPhone, in teoria iPhone 16 Pro Max dovrebbe ricaricarsi 41 minuti prima rispetto ad iPhone 15 Pro Max, considerando che il Samsung ha una capacità di batteria superiore di 578mAh rispetto al top di gamma di Apple.

Apple non ha, però, velocizzato, soltanto la ricarica wired di iPhone; anche la velocità senza fili tramite MagSafe, infatti, è stata migliorata. Più precisamente, utilizzando un caricatore da 30W, i nuovi iPhone possono ora raggiungere fino a 25W di ricarica tramite MagSafe, migliorando il limite precedente di 15W.

Ricordiamo che i modelli di iPhone 16 saranno disponibili per i preordini a partire da venerdì 13 settembre, con il consegne e disponibilità nei negozi da venerdì 20 settembre.

