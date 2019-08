L’aiuto di Apple ad Japan Display è confermato: 100 milioni di finanziamenti

Japan Display (JDI), uno dei fornitori di Apple, è da qualche anno in difficoltà. L’azienda del Sol Levante doveva ricevere aiuti pari a 737 milioni di dollari per incrementare le attività legate alla produzione dei display OLED ma ha alcuni investitori a giugno si sono tirati indietro. È stato ad ogni modo confermato che l’azienda del Sol Levante riceverà un aiuto da Apple.

Winston Lee, CEO di Suwa Investment Holdings – società che fornirà aiuti a Japan Display- ha rivelato al sito Nikkei dettagli sull’accordo. In particolare, JDI riceverà a ottobre 50 miliardi di yen (circa 470 milioni di dollari) su un toltale di 80 miliardi previsti. Il manager ha anche spiegato che tutti i fondi sono stati garantiti e che tutte più aziende e fondi di investimento contribuiranno al conferimento dei capitali.

JDI dovrebbe ottenere i restanti 30 miliardi di yen restanti a marzo. Tra le aziende che si sono impegnate a offrire capitali, c’è anche Apple che avrebbe deciso di contribuire con 100 milioni di dollari. La Mela ha ovviamente un tornaconto personale a non far morire un suo storico fornitore; i giapponesi forniscono componenti per iPhone XR e altri iPhone con display LCD.

Da qualche anno i giapponesi cercano di muoversi nel territorio degli schermi OLED, anche in considerazione del fatto che gli iPhone con schermo LCD sono in diminuzione: degli ultimi iPhone 2018 solo iPhone XR monta un pannello LCD, mentre XS e XS Max impiegano schermi OLED. Per la gamma iPhone 2019 in arrivo a settembre sono previsti ancora una volta due terminali OLED e solo uno LCD, ma per gli iPhone 2020 da mesi circolano indicazioni di tre modelli tutti OLED, indicazione riemersa ancora nei giorni passati