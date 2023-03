L’almanacco ufficiale di Harry Potter è in arrivo

È in arrivo il Santo Graal dei fan del maghetto con gli occhiali: si tratta del The Harry Potter Wizarding Almanac, il primo almanacco ufficiale dove gli appassionati potranno immergersi nel magico mondo ideato dalla scrittrice J.K Rowling in un modo tutto nuovo.

Si tratta infatti di un compendio illustrato in cui sarà possibile rivivere i sette anni a Hogwarts attraverso mappe, elenchi, guide, linee del tempo, infografiche e tanto altro ancora. Uno scrigno – come suggerisce la copertina stessa, caratterizzata da un baule da cui sprizzano fuori gli oggetti magici più chiacchierati della saga – di informazioni e curiosità sui personaggi, i luoghi, le piante, i cibi, gli animali e gli oggetti che i lettori incontrano durante la lettura, qui però presentati con una efficace rappresentazione visiva.

Le tavole mostrate in anteprima offrono un assaggio di quel che si potrà sfogliare, tra illustrazioni dei Patronus (i guardiani anti-dissennatore dei maghi) e delle bacchette utilizzate dai principali personaggi della saga che ne svelano dettagli e segreti.

C’è un’intera pagina dedicata al funzionamento della GiraTempo, il magico oggetto protagonista del terzo capitolo della saga e dello spettacolo teatrale che racconta le avventure del magico trio 19 anni dopo la caduta di Voldemort, e una che invece ci dice tutto quel che c’è da sapere sui lupi mannari. Un’altra infografica a due pagine mostra i vari piani del castello di Hogwarts, altre tavole invece ci dicono qualcosa in più sugli abiti dei maghi e sui negozi principali di Diagon Alley, compreso il più amato di tutti: i Tiri Vispi Weasley.

Questo gioiello è il frutto del lavoro di sette talentuosi illustratori provenienti da tutto il mondo: Peter Goes, Louise Lockhart, Weitong Mai, Olia Muza, Pham Quang Phuc, Levi Pinfold e Tomislav Tomic, ovviamente sotto la supervisione della Rowling.

Quando arriva

Il libro è stato presentato nella sua versione in lingua inglese e uscirà il 10 ottobre 2023 in Inghilterra da Bloomsbury (al prezzo di 30 £) in America da Scholastic: ci sarà anche l’edizione italiana, ovviamente edita da Salani, anche se al momento mancano le immagini e la conferma sulla data di uscita. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 €, ovvero quello della versione in lingua inglese (che si può già preordinare anche su Amazon).

