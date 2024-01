I TV Samsung diventano centrali della casa smart al CES 2024

Oltre ai nuovi TV con AI, Samsung presenta al CES 2024 di Las Vegas un nuovo servizio chiamato Now+ che integra i controlli per la casa smart nell’interfaccia dei televisori del marchio. Con questa nuova piattaforma, non solo l’utente potrà vedere e controllare gli interruttori della luce o i condizionatori dal proprio televisore, ma anche usare il telefono come telecomando.

L’azienda ha anche presentato una funzione chiamata Daily+, personalizzabile, che utilizzerà tutte le informazioni che Samsung e Bixby hanno sugli utenti, tratte dai tuoi dispositivi SmartThings, per facilitare l’accesso alle app rilevanti.

Secondo Samsung, ciò permetterà ai TV di rilevare gli smartphone che sono nelle vicinanze e utilizzarli come telecomandi. Un nuovo pannello rapido SmartThings TV si aprirà per mostrare le “funzioni principali”, in modo da poter gestire dispositivi della casa smart, visualizzare telecamere e, ad esempio, fare squillare il telefono “senza compromettere la visione dei contenuti”.

L’azienda ha anche descritto una funzione in cui la TV si accende quando ci si avvicina e mostra “informazioni relative ai propri dispositivi ed elettrodomestici. “La piattaforma può anche visualizzare l’immagine delle telecamere di casa, la temperatura e il tempo rimanente nel ciclo di lavaggio”, a patto che tutti gli elettrodomestici siano compatibili con la piattaforma SmartThings di Samsung o comunque con lo standard Matter.

Non sono state fornite molte informazioni su quando arriveranno queste funzionalità per la casa smart, su quali TV e dispositivi saranno compatibili e se sarà necessario utilizzare smartphone Samsung per ottenere la funzione di telecomando. È importante notare che SmartThings è compatibile con lo standard Matter, quindi un’ampia gamma di elettrodomestici connessi dovrebbe funzionare senza problemi.

Per tutte le novità dal CES 2024 in corso il collegamento da cui partire è questo.