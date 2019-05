Lampada LED con controlli touch in sconto a 28,99 euro spedita ancora per poco

Una lampada LED di ottima qualità con luce regolabile nell’intensità tramite controlli touch: è di Aukey e al momento la comprate in sconto a soli 28,99 euro spedizione compresa.

Questo prodotto, di base è una efficiente e moderna lampada con luci LED. La struttura è tale da consentire una diffusione del fascio luminoso a trecentosessanta gradi ed offre, come dicevamo, una luce regolabile nell’intensità attraverso una lunga pressione della superficie superiore.

I LED incorporati consumano solo 6W: anche l’accensione e lo spegnimento si gestiscono tramite controlli touch e grazie alla memoria interna è possibile mantenere le precedenti impostazioni a ogni riaccensione della lampada.

La luce ha una colorazione intorno ai 3500-4500K, quindi con una tonalità calda molto comoda per la lettura serale, ed è smorzata da un pannello opaco che rende l’illuminazione omogenea, senza ombre dure e soprattutto senza effetto di abbagliamento, così che se si dovesse guardare la lampada per errore non si verrà abbagliati dalla forte luce.

Questa lampada costa 33 euro ma se inserite il codice IYEODD9E nel carrello prima dell’acquisto ottenete uno sconto e la pagate soltanto 28,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 26 maggio.