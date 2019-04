Lampada ripiegabile e ricaricabile, chassis in alluminio: ultimi giorni a 10,99 euro

Se cercate una lampada che sia libera dagli impedimenti del cavo, quella di Aukey è una buona soluzione ma adesso è un vero affare visto che, grazie ad un codice, viene scontata quasi a metà prezzo e si porta a casa per soli 10,99 euro.

La particolarità di questa lampada è nel sistema di piegamento: quando chiusa occupa pochissimo spazio (ha praticamente le dimensioni di uno smartphone) in quanto i bracci mobili si incassano uno con l’altro, ma in un attimo si può aprire per diventare una pratica lampada da scrivania o da comodino con testa orientabile.

Il corpo è costruito in alluminio spazzolato, robusto e resistente soprattutto in ottica viaggio, dove questa lampada si rivela molto comoda proprio perché può occupare uno spazio esiguo in tasca o in valigia. Viene venduta insieme ad un gancio per la testata del letto, così si trasforma in un agile lampada per la lettura notturna.

Monta una batteria ricaricabile via cavo USB da 1.000 mAh che promette fino a 5 ore di illuminazione continuata con una sola carica e grazie al pulsante di accensione è possibile ridurre il livello di illuminazione aumentando l’autonomia complessiva. La temperatura colore è 5500-6000K circa, l’ideale per lo studio in quanto offre una luce bianca neutra da 150 lumen.

L’abbiamo recensita su questa pagina.

Se interessati, questa lampada la comprate su Amazon al prezzo di 20 euro ma in questo momento, inserendo il codice BKEK9UL3 nel carrello la pagate soltanto 10,99 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di lunedì 29 aprile.