Lampade LED wireless per interni in sconto a partire da soli 6,50 euro

Grazie ad alcuni codici sono in sconto a partire da soli 6,50 euro diverse lampade LED wireless con accensione automatica oppure a sfioramento progettate per essere utilizzate in casa oppure all’interno di armadi e cassetti.

Le soluzioni in offerta sono tre, ciascuna con le sue caratteristiche. Ad esempio potete acquistare il pacchetto contenente tre lampade di forma rettangolare che si agganciano e si sganciano in un sol colpo a qualsiasi superficie attraverso una striscia magnetica inclusa in confezione (fissabile agevolmente grazie ad un adesivo 3M).

Dotate di luci LED, si attivano automaticamente appena riconoscono un movimento attraverso l’apposito sensore (se non percepiscono movimenti per più di 15 secondi si spengono automaticamente).

La batteria è ricaricabile (attraverso una presa microUSB) inoltre il sensore è in grado di capitare un movimento fino a 3 metri di distanza, quindi possono essere una valida soluzione anche in giardino o nel viale di casa.

Risultano ancor più interessanti all’interno della propria abitazione, magari per illuminare il contenuto di un armadio all’apertura delle ante oppure quello di un cassetto. Possono funzionare anche nei corridoi di casa, specialmente per dare una migliore visibilità al proprio animale domestico, oppure sugli scalini o in cucina.

Queste pratiche lampade sono vendute in confezione da 3 al prezzo di 20 euro. Se tuttavia inserite il codice WQVU8J3O nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento le pagate 15,99 euro.

Una seconda opzione è data dalle tre lampade, sempre di OxyLED, di forma circolare e che si differenziano dalle altre principalmente per la modalità di accensione, che richiede lo sfioramento della cassa anziché essere controllata da un sensore di movimento.

Ciascuna è alimentata da tre batterie mini-stilo AAA non incluse in confezione, si aggancia tramite adesivo 3M a qualsiasi superficie ed il livello di luminosità si può regolare con un sol tocco.

Questa soluzione costa 13 euro ma con il codice TQVPEUO4 il pacchetto di tre lampade vi verrà a costare solo 6,50 euro, ovvero esattamente la metà.

Per finire un’ultima soluzione è data dalla lampada LED caratterizzata da un design davvero affascinante, con uno stile moderno e pensata per essere installata all’interno di armadi oppure nei corridoi. Come le prime si accende automaticamente non appena riconosce un movimento e offre una doppia illuminazione data da un pannello opaco frontale e da una coppia di piccoli LED sul fondo che andranno ad illuminare dolcemente la parete sulla quale viene fissata.

Questa lampada costa 15 euro ma con il codice FMRF742J la pagate soltanto 10,49 euro.