L’app Zoom per iOS invia i dati raccolti a Facebook

Zoom per iOS invia i dati raccolti a Facebook. L’applicazione, che proprio in questi giorni di emergenza COVID-19 sta avendo un’impennata di popolarità in quanto è tra i servizi più utilizzati per gestire riunioni e telelavoro in videoconferenza, parrebbe schedare gli utenti raccogliendo diversi dati sull’utilizzo dell’applicazione, informazioni che poi verrebbero messe a disposizione degli inserzionisti del sopracitato social network.

In base a quanto scoperto nei giorni scorsi, tra i dati che Zoom invia a Facebook ci sono le informazioni sull’utilizzo dell’applicazione tra cui quando viene aperta l’app, i dettagli sul modello di dispositivo utilizzato, il fuso orario e la città in cui si trova in quel momento l’utente, da dove si sta connettendo e quale operatore telefonico sta utilizzando.

Il tutto viene poi confezionato con un identificatore unico che gli inserzionisti possono poi utilizzare per inviare annunci pubblicitari mirati. E non si scappa, perché il sistema funziona anche con chi non possiede un account Facebook.

Nelle condizioni di utilizzo dell’SDK di Facebook è infatti specificato che gli sviluppatori devono essere trasparenti con i propri utenti in merito ai dati inviati a Facebook. Una trasparenza che, secondo quanto verificato da Motherboard, manca tra la documentazione di Zoom concernente le politiche sulla privacy.

Secondo quanto emerge dall’indagine è l’applicazione di Zoom per iPhone e iPad a raccogliere ed inviare i dati a Facebook all’insaputa degli utenti. La versione per Android non viene infatti citata ma, alla luce di quanto scoperto, non si può escludere che possa avvenire lo stesso anche sul sistema operativo di Google.

