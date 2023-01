Lavatrice per alimenti a uso domestico in offerta a 4,32 €

Se volete lavare e sterilizzare frutta e verdura in maniera approfondita senza usare particolari prodotti chimici allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso che, con pochi euro, vi permette di comprare un dispositivo che funge proprio da “lavatrice” per questi alimenti.

Come dicevamo non serve neppure il bicarbonato (ma nulla vi vieterà di usarlo) ma semplicemente acqua di rubinetto e una ciotola in cui riporre gli alimenti da purificare. A quel punto lo collegate alla rete elettrica, lo immergete nell’acqua insieme a frutta e verdura e azionate il pulsante: dieci minuti saranno sufficienti per sterilizzare il 99,9% della superficie esterna e di eliminare i pesticidi.

Allo stesso modo non c’è bisogno di puntarlo in una qualche direzione perché la forma e il sistema utilizzato sono progettati per agire a trecentosessanta gradi, andando così a pulire efficacemente gli alimenti immersi in acqua indipendentemente dalla posizione in cui si trovano rispetto alla macchina.

In effetti è simile allo sterilizzatore in promozione pochi giorni fa, dove la differenza principale consiste nel sistema di alimentazione: mentre in quel caso c’era una batteria da ricaricare, qui è sufficiente collegare la spina alla presa di casa. Certo, c’è il vincolo del cavo che vi costringerà a posizionare la ciotola in prossimità di una presa (a meno che non usiate una prolunga) ma non sarete schiavi di una batteria che può essere scarica proprio sul più bello.

La promozione

Questo dispositivo è tra i più compatti che trovate in circolazione (è lungo circa 10 centimetri e largo 5), costa 21,58 € ma al momento come dicevamo è scontato del 79%, perciò lo potete pagare soltanto 4,32 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.