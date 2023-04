Le bici elettriche Eleglide scontate fino a 100 € su Amazon

Questo è un buon momento per comprare una bicicletta elettrica: su Amazon il marchio Eleglide sta scontando alcuni dei suoi modelli fino a 100 €, e c’è la possibilità di scegliere tra modelli profondamente diversi l’uno dall’altro.

Al prezzo più basso (649,99 €) si può ad esempio comprare una mountain bike elettrica con ruote da 27,5 pollici e cambio Shimano a 21 velocità, capace di offrire fino 65 chilometri di autonomia con una sola carica. Con una bicicletta di questo tipo si possono percorrere strade di montagna ma anche spostarsi in città e in campagna con la comodità di pneumatici che aderiscono bene al terreno e un sistema di sospensioni anteriori e posteriori per assorbire al meglio buche ed avvallamenti.

Tutti i modelli in promozione montano poi freni a disco che promettono un arresto della bicicletta in poco spazio e in sicurezza, e c’è la possibilità di comprare anche modelli specifici per la città, con portapacchi anteriore o posteriore, luci LED e sellino regolabile.

Per gli amanti dell’avventura c’è anche in sconto una fat bike, riconoscibile per via delle ruote sovradimensionate, spesse 4 pollici in modo da poter assicurare notevole aderenza anche su quei manti stradali particolari come la sabbia o la neve, capaci di non fermarsi anche di fronte a stradine fangose e pozzanghere.

E siccome sono tutte elettriche con pedalata assistita, anche nel caso di veicoli come questo, che sono sicuramente più pesanti e meno agili, si riesce comunque a muoversi senza fare alcuno sforzo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo trovate diversi modelli di Eleglide in sconto su Amazon: si risparmiano dai 50 ai 100 € semplicemente attivando la casella coupon prima di aggiungere la bici interessata nel carrello. Di seguito trovate l’elenco dei veicoli in offerta.

Eleglide Bicicletta Elettrica T1 Step-Thru, Batteria 12,5Ah Bicicletta Elettrica da Trekking, 27,5″ Bici Elettrica, Cambio SHIMANO 7, Con Portapacchi Posteriore, Motore Con Coppia di 50 Nm In offerta a 949,99 € – invece di 1049,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eleglide M1, Bicicletta Elettrica 27,5″, Mountain bike, Elettrica Bici per Uomo/Donna, E-Bike City Bike per Adulti, Batteria rimovibile 7.5Ah Cambio Shimano – 21 Velocità In offerta a 649,99 € – invece di 699,99 €

sconto 7% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eleglide Bici elettrica Tankroll, fat bike elettrica 26″ x 4.0″, bicicletta elettrica Batteria Rimovibile 48V 10Ah/480Wh, Autonomia da 65-70 km, bicicletta elettrica pedalata assistita In offerta a 1149,99 € – invece di 1249,99 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eleglide Bicicletta Elettrica, M1 Plus 27,5″/29″, Bici Elettrica, Mountain Bike Elettrica, MTB elettrica Batteria Rimovibile 12,5 Ah, 21 Velocità, bicicletta elettrica pedalata assistita In offerta a 849,99 € – invece di 899,99 €

sconto 6% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eleglide Bici Elettrica Citycrosser, Bicicletta Elettrica Batteria Rimovibile 36V 10Ah, Autonomia da 75 km, sensore di coppia e bike 27.5”, Max velocità 25km/h, Portapacchi anteriore, Donna Uomo In offerta a 949,99 € – invece di 999,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).