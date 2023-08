Disponibile update a macOS Ventura 13.5.1, corretto bug servizi di localizzazione

Apple ha rilasciato un piccolo aggiornamento per macOS Ventura, l’update ala versione 13.5.1. Nessun grande novità ma l’update permette di correggere un bug che era stato individuato con la versione e 13.5 che riguarda i servizi di localizzazione. Il bug in quesistone impediva ad alcuni utenti di accedere alle autorizzazioni di localizzazione delle diverse app nelle Impostazioni di Sistema.

Il bug, come abbiamo spiegato qui, era legato ai servizi di localizzazione: selezionando Impostazioni > Privacy e Sicurezza e da qui la sezione “Localizzazione”, non compariva l’elenco dal quale è normalmente possibile specificare quali app e servizi di sistema possono utilizzare la localizzazione. L’elenco in questione è utile per attivare o disattivare Localizzazione per ogni app.

Se il vostro Mac supporta l’l’update, basta aprire Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali”, fare click su “Aggiornamento software”, attendere la verifica e installare gli aggiornamenti proposti.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con suggerimenti su come prepararsi PRIMA di passare a macOS Ventura e le indicazioni su quali Mac è possibile installarlo. A questo link tutti i nostri articoli dedicati al nuovo sistema operativo per macOS.