Le migliori cover iPhone 11, per tutte le tasche e di tutte le tipologie

iPhone 11 è l’erede di iPhone XR, e sembra aver conquistato i cuori di molti utenti, come del resto è stato per il diretto predecessore. Lo abbiamo ribattezzato l’iPhone per tutti nella nostra recensione, in grado di dare del filo da torcere ai modelli Pro. Sarà il preferito da molti utenti, anche per il suo costo, decisamente inferiore rispetto ai fratelli top di gamma. Come sempre, il “problema” è come proteggerlo da usura o cadute accidentali e la miglior risposta è una custodia. In questo articolo vi proponiamo quali sono secondo noi le migliori, suddivise per tipologia. I prezzi spesso sono molto accessibili, in altri casi si tratta di prodotti di differente livello e lo è anche il prezzo. Apple ha lanciato anche una sua custodia mentre cominciano ad arrivare in quantità anche quelle di terze parti.

Se si guarda su Amazon sono molte le custodie iPhone 11 disponibili. Si tratta, per la maggior parte, di cover davvero economiche, da 10 euro circa, o anche meno. Abbiamo scelto i modelli più svariati, che hanno funzioni diverse: da quelle particolarmente minimal che lasciano completamente visibile il vetro colorato posteriore, a quelle ultra slim e ad altre molto più protettive. Ci proponiamo di tenere aggiornato questo articolo, così da aggiungere le custodie iPhone 11 che di volta in volta arriveranno sul mercato.

Custodia trasparente Apple

Considerando che uno dei motivi per cui si sceglie iPhone 11 è la back cover colorata, la prima cover che ci sentiamo di consigliarvi è quella trasparente. In questo modo è possibile apprezzare la colorazione prescelta, conservando anche il look minimale. La custodia iPhone 11 trasparente è un ottimo modo per proteggerlo e lasciarne inalterata, o quasi, l’estetica. Macitynet ha provato la versione per iPhone XS Max di questa custodia e tutte le considerazioni che abbiamo fatto, valgono anche per la versione per iPhone 11. Si tratta di un prodotto interessante, utile anche per proteggere iPhone dalle cadute ma anche per non nasconderne la forma.

Custodia in pelle di Walnut

Sempre volendo restare sul terreno delle cover di qualità, il consiglio è di dare un occhio a quella di Walnut. Si tratta di una custodia in pelle di alta qualità realizzata da un marchio svedese che punta molto su un alto livello quando si parla di prodotti e accessori. Ha un logo stampigliato a freddo e internamente ha un rivestimento in microfibre. È perfettamente tagliata a misura di iPhone 11 e il design è assolutamente minimalista; frontalmente è quasi invisibile.

Cover Mujjo

Come sempre non può mancare in questo nostro elenco delle migliori cover per iPhone, un cenno a Mujjo. Si tratta di un produttore di cover e guanti per smartphone che battaglia per qualità con quelle Apple. Non si tratta di accessori economici, ma la qualità si vede tutta. Anche quest’anno l’icona linea di Mujjo si aggiorna per i nuovi terminali, con una custodia in vera pelle dedicata ad iPhone 11. E’ progettata esclusivamente per iPhone 11, così da adattarsi come un guanto. Non c’è alcun elemento di disturbo sul display, e tutti i tasti sono ovviamente utilizzabili senza dover rimuovere la custodia.

Spigen Liquid Air

Tra i produttori di cover iPhone ben noti anche Spigen, che offre un ottimo rapporto qualità prezzo e che si situa a metà tra le costose cover Apple e quelle davvero low cost. Il modello Liquid Air dedicato ad iPhone 11, pur restando in una linea abbastanza snella e minimale, offre un grado di protezione superiore rispetto a molte altre. La gomma che avvolge la camera posteriore la protegge dagli urti e dai graffi, così come tutti i bordi del terminale sono protetti da una gomma spessa, che però lascia completamente libero il display.

Urban Armor Gear

Diversa, sia nei materiali, che nella funzione, la cover Urban Armor Gear. Realizzata in un robusto composito di policarbonato presenta una struttura flessibile, fatta con un materiale antipolvere e antiscivolo. Si tratta di una cover che ha lo scopo di proteggere massimamente il vostro dispositivo, rinunciando a linee minimali e poco invasive. Protegge in modo affidabile da urti, cadute, graffi e sporco ed testata secondo lo standard militare mil-std-810g 516.6. Propone una struttura alveolare, che rende la custodia particolarmente stabile e affidabile, pur mantenendo un design che gli consente di risultare compatibile con la ricarica wireless Qi.

keledes

Elegante e dal sapore retro, considerando che si apre in verticale. Quella keledes è una custodia in vera pelle con supporto alla ricarica wireless Qi. Offre cuciture sottili, fatta a mano da pelle di vacchetta di alta qualità, elegante, leggera, morbida e piacevole al tatto. L‘interno della cover dell’iPhone 11 è rivestito in microfibra, così da proteggere il display quanto richiusa, con possibilità di pieno accesso completo a tutti i pulsanti e alle porte della dell’iPhone 11, con tanto di foro per la fotocamera posteriore.

Moshi Altra

Moshi è una azienda che conta molto sul design e anche l’Altra, custodia protettiva sottile ed elegante, appartiene a questa categoria. È dotata di un cinturino rimovibile che offre un comfort senza mani e un motivo testurizzato che migliora la presa su iPhone 11. Presenta un bordo rialzato per proteggere lo schermo quando è posizionato rivolto verso il basso e ha una elevata protezione contro le cadute: è stata sottoposta a test per assicurare che il vostro Apple iPhone 11 possa resistere a cadute fino a 1,22 m da qualsiasi angolazione (certificazioni MIL-STD-810G e SGS). Compatibile con i caricabatterie senza fili. La texture in silicone offre una migliore presa durante lo scatto foto.

Cover batteria iPhone 11

Anche se iPhone 11 ha una delle batterie più potenti e longeve della gamma iPhone, è disponibile sul mercato la Smart Battery di Apple che, oltre a proteggere il telefono, ne aumenta anche l’autonomia. Il suo interno in morbida microfibra aderisce perfettamente all’iPhone, mentre l’esterno in silicone la rende liscia e piacevole al tatto. La cover presenta un tasto dedicato sulla custodia che permette di aprire al volo l’app Fotocamera anche quando l’iPhone è bloccato, mentre premendolo scatta una foto, e prolungandone la pressione permette di girare un video QuickTake. Si ricarica in wireless.