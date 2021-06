Le migliori Offerte TV per il Prime Day Amazon

Avete deciso se prendere un OLED, un NANOLED, un microLED o un QLED? Qualunque sia la tecnologia del pannello o le capacità Smart della TV che averte in mete la troverete sicuramente in sconto tra le offerte Prime Day di Amazon che in alcuni casi sono irripetibili vista la necessità di cambiare TV per i nuovi formati di trasmissione del digitale terrestre nel nostro paese e la penuria di componentistica che attraversa molti mercati tecnologici.

Tra le offerte ci sono sicuramente da valutare gli OLED di LG di e altri brand che se non temete lo stampaggio delle immagini fisse (una TV sintonizzata permanentemente su un canale) sono sicuramente i migliori per il nero e il bianco sopratutto se supportati dali recenti processori in grado di trasformare trasmissioni a bassa e media risoluzione in ottimi contenuti 4K.

Ma anche le altre tecnologie non sono da meno e se pensate che ormai tutti in nuovi TV hanno dotazione di Smart streming avanzato non c’è che l’imbarazzo della scelta.

In più, tutti i modelli recenti di alcuni marchi come LG hanno la compatibilità Homekit, Airplay 2 e possono lavorare direttamente in mirroring con iPhone e potete inserirli direttamente in un sistema domotico Apple con accensione, spegnimento e scelta della sorgente.

Ecco qui tutte le offerte dei vari marchi. Scegliete quello che preferite. I TV sono ordinati per prezzo scontato così potete sceglierli in base al vostro budget e ai pollici ovviamente.

HISENSE

Hisense 32AE5000F TV LED HD 32″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 184,99 € – invece di 219,00 €

sconto 16% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 40AE5600FA Smart TV Android, LED FULL HD 40″, Design Slim, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Bluetooth In offerta a 289,00 € – invece di 329,00 €

sconto 12% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 43AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 339,00 € – invece di 409,00 €

sconto 17% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 50AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 379,00 € – invece di 449,00 €

sconto 16% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 389,00 € – invece di 479,00 €

sconto 19% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 499,00 € – invece di 799,00 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 50″ QLED 4K 2021 50E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 499,00 € – invece di 599,00 €

sconto 17% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 55U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 599,00 € – invece di 749,00 €

sconto 20% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 50″ QLED 4K 2021 50A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 649,00 € – invece di 699,00 €

sconto 7% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 65U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 65″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 749,00 € – invece di 999,00 €

sconto 25% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 65U81QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 65″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 899,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Hisense 65″ QLED 4K 2021 65A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 899,00 € – invece di 999,00 €

sconto 10% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG LG 43UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 43? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 369,00 € – invece di 499,00 €

sconto 26% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG 50UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 50? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 419,00 € – invece di 629,00 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG NanoCell 43NANO756PA Smart TV LED 4K Ultra HD 43? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 449,00 € – invece di 699,00 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG NanoCell 50NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 50? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 519,00 € – invece di 899,00 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG NanoCell 55NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 55? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 569,00 € – invece di 999,00 €

sconto 43% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG NanoCell 55NANO856PA Smart TV LED 4K Ultra HD 55? 2021 con Processore 4K ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 649,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 41% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG 65SK8000PLB Smart TV 65″ 4K Cinema HDR, Super UHD, Triple Tuner, 4K Cinema HDR In offerta a 649,00 € – invece di 899,00 €

sconto 28% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG NanoCell 65NANO806PA Smart TV LED 4K Ultra HD 65? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 799,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG 70UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 70? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 799,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG NanoCell 65NANO856PA Smart TV LED 4K Ultra HD 65? 2021 con Processore 4K ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 899,00 € – invece di 1449,00 €

sconto 38% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG 75UP77006LB Smart TV LED 4K Ultra HD 75? 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 899,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG OLED55B16LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1099,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG OLED TV AI ThinQ OLED55CX6LA.APID, Smart TV 55”, Processore ?9 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync, Google Assistant e Alexa integrati, inclusa Soundbar SL5Y 2.1ch In offerta a 1149,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG OLED48C14LB Smart TV 4K 48″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore ?9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1149,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG OLED TV AI ThinQ OLED65CX6LA.APID, Smart TV 65”, Processore ?9 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync, Google Assistant e Alexa integrati, inclusa Soundbar SL5Y 2.1ch In offerta a 1699,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG OLED65B16LA Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1699,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore ?9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1999,00 € – invece di 2699,00 €

sconto 26% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

PHILIPS Philips TV Ambilight 50PUS7805/12 50″ 4K UHD TV LED Processore P5 Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Smart TV, Alexa Integrata, Modello 2020/2021, Nero In offerta a 479,00 € – invece di 549,00 €

sconto 13% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Philips TV Ambilight 43PUS8505/12 43″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 499,00 € – invece di 649,00 €

sconto 23% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Philips TV Ambilight 50PUS8505/12 50″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 629,00 € – invece di 749,00 €

sconto 16% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Philips TV Ambilight 58PUS8505/12 58″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 699,00 € – invece di 849,00 €

sconto 18% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Philips TV Ambilight 65PUS8505/12 65″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 899,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 18% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

SAMSUNG Samsung TV TU7090 Smart TV 50?, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, Black, 2020, compatibile con Alexa In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung TV AU7190 Smart TV 43?, Crystal UHD, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 In offerta a 379,00 € – invece di 479,00 €

sconto 21% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung Crystal UHD 4K 2021 50AU8070 ? Smart TV 50??, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] In offerta a 479,00 € – invece di 679,00 €

sconto 29% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung TV AU7190 Smart TV 55?, Crystal UHD, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 In offerta a 489,00 € – invece di 749,00 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung TV QE50Q60TAUXZT Serie Q60T QLED Smart TV 50″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Black, 2020 In offerta a 519,00 € – invece di 849,00 €

sconto 39% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung Crystal UHD 4K 2021 43AU9070 ? Smart TV 43??, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] In offerta a 529,00 € – invece di 699,00 €

sconto 24% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung Crystal UHD 4K 2021 55AU8070 ? Smart TV 55??, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] In offerta a 549,00 € – invece di 849,00 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung TV Q65A Smart TV 43?, QLED 4K, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 In offerta a 599,00 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung TV AU7190 Smart TV 65?, Crystal UHD, Wi-Fi, Titan Gray, 2021 In offerta a 649,00 € – invece di 949,00 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung The Frame QLED 4K 2021 43LS03A Smart TV 43″, Risoluzione 4K UHD, Processore QLED 4K con IA, HDR 10+, One Connect, Telecomando a cella solare, Assistente Alexa [Efficienza energetica classe, G] In offerta a 679,00 € – invece di 999,00 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung LS05T The Sero, Smart TV 43″, 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Blue In offerta a 699,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung The Frame – TV QLED Smart 4K UHD TV, 4K, WiFi, 2020, con Alexa integrata, 50 pollici, Nero In offerta a 699,00 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung TV QE65Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 65″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 799,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung The Frame QLED 4K 2021 50LS03A Smart TV 50″, Risoluzione 4K UHD, Processore QLED 4K con IA, HDR 10+, One Connect, Telecomando a cella solare, Assistente Alexa [Efficienza energetica classe, G] In offerta a 849,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 29% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung TV UE75TU8070UXZT Smart TV 75″ Serie TU8070, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Nero In offerta a 899,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung QE75Q70RATXZT Serie Q70R QLED Smart TV 75″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero, 2019 In offerta a 999,00 € – invece di 3499,00 €

sconto 71% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung TV QE75Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 75″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Titan Grey, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 1099,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 31% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung QLED 4K 2021 Q80A – 55″ Smart TV, Risoluzione 4K UHD, Processore Quantum 4K, Quantum Dot, OTS [Efficienza energetica classe, G] In offerta a 1099,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 27% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung, QE65Q70AATXZT, TV QLED 4K 2021 Q70A – 65″ Smart TV, Risoluzione 4K UHD, Processore Quantum 4K, Quantum Dot, OTS [Efficienza energetica classe, F], titan gray In offerta a 1149,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung Neo QLED 4K 2021 50QN90A – 50″ Smart TV, Risoluzione 4K UHD, Tecnologia Quantum Matrix, Processore Neo QLED 4K con IA, Quantum HDR, OTS+ [Efficienza energetica classe F] In offerta a 1349,00 € – invece di 1799,00 €

sconto 25% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung TV The Frame Cornice TV 65 pollici, 4K, WiFi, 2020, Classe di Efficienza Energetica G,con Alexa integrata, Nero In offerta a 1399,00 € – invece di 1799,00 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung TV QE75Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 75″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 1399,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 39% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Samsung Neo QLED 4K 2021 55QN90A – 55″ Smart TV, Risoluzione 4K UHD, Tecnologia Quantum Matrix, Processore Neo QLED 4K con IA, Quantum HDR, OTS+ [Efficienza energetica classe F] In offerta a 1499,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 25% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

SONY Sony KD43XH8096PBAEP, Android Tv 43 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa In offerta a 489,00 € – invece di 799,00 €

sconto 39% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sony KD49XH8096PBAEP, Android Tv 49 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa In offerta a 549,00 € – invece di 829,00 €

sconto 34% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sony KE55XH8096PBAEP Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati In offerta a 629,00 € – invece di 949,00 €

sconto 34% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sony KE65XH8096PBAEP Android Tv 65 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati In offerta a 779,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sony KE75XH8096PBAEP, Android Tv 75 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati In offerta a 1129,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 44% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Sony KE85XH8096PBAEP, Android Tv 85 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati In offerta a 1699,00 € – invece di 2599,00 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

TCL TCL 32ES561, Smart Android TV 32 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio In offerta a 219,00 € – invece di 269,99 €

sconto 19% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

TCL 40ES561, Smart Android TV 40 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio In offerta a 299,00 € – invece di 349,99 €

sconto 15% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

TV TCL 43P611 43 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV 3.0 (Micro dimming PRO, Smart HDR, Dolby Audio, T-Cast) In offerta a 329,99 € – invece di 349,99 €

sconto 6% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

TCL TV 50P616 50 Pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con Sistema Android 9.0, Design Senza Bordi, Micro Dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa In offerta a 429,00 € – invece di 549,99 €

sconto 22% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

TCL TV 55P616, 55 Pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con Sistema Android 9.0, Design Senza Bordi, Micro Dimming PRO, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa In offerta a 449,00 € – invece di 599,99 €

sconto 25% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

TCL 50C721, Smart Android TV 50 Pollici. QLED TV, 4K Ultra HD con Audio Onkyo In offerta a 579,99 € – invece di 699,99 €

sconto 17% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

TCL 55C721, Smart Android TV 55 Pollici, QLED TV, 4K Ultra HD con Audio Onkyo In offerta a 679,99 € – invece di 22 giu 21

sconto 15% – fino al 799,99 €

Click qui per approfondire

XIAOMI Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Amazon Prime Video e Netflix, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 229,90 € – invece di 22 giu 21

sconto 18% – fino al 279,90 €

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart Compact Projector, Proiettore LED portatile per Home Cinema, 1080P Full HD, Comando vocale, Assistente Google e Chromecast integrati, Dolby DTS, Bianco, Versione Italiana In offerta a 399,99 € – invece di 22 giu 21

sconto 20% – fino al 499,99 €

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart TV P1 43 Pollici, UHD, senza Cornice, Triplo Tuner, Android 10.0, Dolby Vision, MEMC, Video e Netflix, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero In offerta a 399,90 € – invece di 22 giu 21

sconto 11% – fino al 449,90 €

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart TV P1 50 Pollici, UHD, senza Cornice, Triplo Tuner, Android 10.0, Dolby Vision, MEMC, Video e Netflix, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero In offerta a 499,90 € – invece di 22 giu 21

sconto 17% – fino al 599,90 €

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Smart TV P1 55 Pollici, UHD, senza Cornice, Triplo Tuner, Android 10.0, Dolby Vision, MEMC, Video e Netflix, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero In offerta a 549,90 € – invece di 22 giu 21

sconto 15% – fino al 649,90 €

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day