Le “pazze” cover Elago per AirPods e AirPods Pro in sconto con coupon

Quando si tratta di cover per il case AirPods Elago è tra i brand più apprezzati. Si tratta di uno dei pochi marchi che offre prodotti di qualità ad un prezzo eccellente e che trasformano AirPods in GameBoy, piuttosto che in Mini Cooper. Ancor meglio quando si acquistano in forte sconto. Di seguito vi segnaliamo tutti i prodotti in sconto.

Elago è ben nota per trasformare le periferiche di Apple in altri prodotti, spesso collegati al passato. Non manca, ad esempio, la cover che trasforma AirPods in iPod, o quella che trasforma Apple Watch in un vecchio Mac. Le cover che vi proponiamo oggi in sconto sono tra le più varie, e tra queste merita certamente attenzione quella che trasforma AirPods in un GameBoy.

La cover Elago stile GameBy si acquista su Amazon a questo indirizzo con lo sconto del 25%, e la si pagherà appena 11,24 euro.

Tutte gli altri case, invece, possono essere acquistati con un coupon del 15%. Prima di aggiungere il prodotto nel carrello sarà necessario spuntare la casella che appare poco sotto al prezzo, dove indica il coupon sconto del 15%. A quel punto, dopo aver inserito il prodotto nel carrello, si pagherà il prezzo scontato.

Di seguito tutti i link per acquistarle: