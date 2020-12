Gli iPhone 13 forse avranno un notch più piccolo

Qualcuno aspettava gli iPhone 12 con intaglio più piccolo nello schermo ma, per questo dettaglio, tutto è rimasto come nelle generazioni precedenti: ora per la seconda volta nel giro di pochi mesi per i nuovi iPhone 13 del 2021 è atteso un notch più piccolo.

L’anticipazione arriva da DigiTimes e non offre alcun dettaglio su come possiamo aspettarci la riduzione delle dimensioni, quindi non è dato sapere se l’intaglio per fotocamera e sensori Face ID sarà ridotto in larghezza oppure nello spessore o per entrambi.

Come infatti accade spesso con le anticipazioni di questa testata l’attenzione è concentrata su costruttori e componenti che si aggiudicano le ambite commesse di Cupertino. Sembra infatti che una società statunitense sia stata incaricata di produrre chip VCSEL con rilevamento a tempo di volo, i sensori che rendono possibile il riconoscimento del volto con Face ID.

Da qui l’anticipazione degli iPhone 13 attesi con notch più piccolo. Ma anche se questa fonte non offre ulteriori indizi, occorre ricordare che il leader L0vetodream è stato il primo a puntare nella stessa direzione già all’inizio di ottobre di quest’anno. Nel suo post il leaker aveva anche realizzato uno schizzo approssimativo che però offriva un’idea di quanto possiamo aspettarci, schizzo che riportiamo in questo articolo.

In sostanza sembra che nella generazione iPhone 13 il notch sarà più piccolo perché ridurrà lo spessore, quindi lasciando più spazio libero per il display e la visualizzazione in verticale, mentre la larghezza sembra rimarrà invariata.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti, invece tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 lo trovate in questo approfondimento di macitynet. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.