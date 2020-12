Iliad per Natale regala GB illimitati agli utenti con abbonamento Voce

A Natale gli utenti Iliad abbonati al piano Voce navigano gratis con GB illimitati. In risposta all’invito del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano a donare connettività nei giorni di festa, Iliad ha deciso di regalare la possibilità ai clienti con abbonamento Voce di navigare e tenersi in contatto in videochiamata con i propri parenti.

E’ la seconda volta che Iliad risponde all’appello del Ministro, che già lo scorso marzo chiese qualcosa di simile per facilitare le comunicazioni digitali in piena emergenza coronavirus in Italia. In quei giorni Iliad regalava 10 GB ai clienti Voce, mentre adesso la navigazione è gratuita e illimitata per i giorni di festa.

Nello specifico i clienti con offerta Voce possono navigare gratuitamente e senza limiti dalle ore 18:00 del 24 dicembre fino al termine del 25 dicembre «In modo che anche questi possano rimanere in contatto con i propri cari durante le festività».

Le offerte iliad sono da sempre caratterizzate da un contenuto illimitato di traffico voce e molto generoso di traffico dati quando è previsto un piano con GB inclusi, per consentire così agli utenti di navigare a lungo e senza preoccupazioni anche da mobile. Grazie a questo intervento, anche le persone che di solito sono esclusivamente interessate al traffico voce potranno godere di una connessione mobile durante i giorni di festa senza alcun costo o onere aggiuntivo.

L’offerta VOCE infatti è la più economica dell’operatore, attivabile tra i piani proposti attualmente da Iliad. Per 4,99 euro al mese include minuti di chiamate e SMS illimitati, con solamente 40 MB di navigazione in Internet. Naturalmente si tratta di una promozione dedicata a chi utilizza telefoni senza connessione dati, come ad esempio il Nokia 3310 2G lanciato tre anni fa, o più semplicemente a chi è interessato soltanto ad avere un telefono che possa semplicemente chiamare e inviare SMS senza limiti, magari perché si tratta di un secondo telefono o perché fuori casa si vuole evitare ogni distrazione digitale, tanto poi c’è il WiFi quando si rientra a casa.

In questo modo invece durante le feste, tutti ma proprio tutti gli utenti Iliad possono videochiamare sfruttando i GB a disposizione nel proprio piano dati mentre i clienti VOCE possono farlo addirittura senza dover controllare il consumo dei GB, in quanto sarà illimitato per le 30 ore che intercorrono tra le 18:00 del 24 dicembre e le 23:59 del 25 dicembre.

Ricordiamo che, giusto ieri, Iliad ha lanciato la sua prima offerta 5G, che è la più economica attualmente disponibile sul mercato.

