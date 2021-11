Le pellicole Doodroo per iPad mini lo trasformano in taccuino “effetto carta”

Il nuovo iPad mini 2021 ha uno schermo ancora più grande ma rimane il più “tascabile” dei tablet Apple. E’ sicuramente l’ideale per prendere appunti ovunque, a scuola, in ufifcio, in cantiere e per esporre tutte le vostre capacità tecniche e creative nel minimo spazio indispensabile.

Anche per questo modello sono disponibili da qualche tempo le pellicole di Doodroo, l’azienda Italiana che commercializza un prodotto in grado di cambiare il modo in cui interagite con lo schermo di iPad attraverso Apple Pencil.

Abbiamo installato la nuova pellicola sull’iPad mini (lo abbiamo recensito su questa pagina di Macitynet) e anche per questo modello si confermano tutte le qualità riscontrate sugli altri iPad con l’aggiunta che uno schermo più “matt” è anche più facile da maneggiare e l’inerzia che la superficie leggermente ruvida conferisce alla penna aiuta anche a rimanere nell’area più piccola del mini.

Inutile ricordare che la pellicola protegge il vetro frontale e impedisce che si formino le sgradevoli impronte che è facile ottenere sulla finitura lucida originale.

La recensione della prima versione della pellicola per iPad Pro è stata recensita su questa pagina di macitynet.

La pellicola Doodroo è disponibile anche per iPad mini 2019 e si può ordinare direttamente dal sito del produttore a 34,50 € o presso gli Apple Premium Reseller sul territorio.



Doodroo produce anche delle skin per Apple Pencil di prima e seconda generazione: la Pencil che vedete nella foto è rivestita con una delle varianti disponibili anche su Amazon a partire da 9,95 €.