Apple Pencil sembra una matita con le skin di doodroo

Avete presente la più tradizionale delle matite, quella verniciata di giallo con la gomma rossa incassata all’estremità opposta alla punta? Ecco, la vostra Apple Pencil potrebbe apparire proprio così se decidete di proteggerla con la skin di doodroo. Si tratta di una copertura in silicone che richiama proprio questi colori, dandogli quindi l’aspetto della classica matita con mina in grafite, solo che qui avete il vantaggio di avere in mano la penna di Apple progettata per gli iPad che ne offrono la compatibilità.

E’ compatibile sia con la Apple Pencil di prima generazione, sia con quella di seconda generazione che presenta un lato piatto per offrire l’aggancio magnetico e la ricarica senza fili quando la si accosta al bordo di iPad. La copertura in silicone presenta un lato più sottile proprio per garantire che il sistema magnetico per la ricarica di Apple Pencil 2 continui a funzionare senza dover rimuovere la copertura.

Oltre a modificarne l’estetica, essendo costruita in silicone ne migliora la maneggevolezza perché di fatto la rende meno scivolosa, non solo quando la si impugna ma anche quando viene appoggiata su un tavolo, specialmente quando si ha a che fare con la Apple Pencil di prima generazione che, data la sua forma cilindrica, tende a rotolare via al primo colpetto. Chiaramente protegge la penna di Apple anche dai graffi.

C’è da tenere in conto il leggero aumento dell’ingombro, al quale però ci si abitua in fretta per quanto riguarda l’uso del pennino, mentre potrebbe creare qualche problema con quelle custodie per iPad che presentano un vano porta-penna costruito su misura della Apple Pencil “nuda”.

Chi l’acquista deve quindi tenere in considerazione soprattutto quest’ultimo punto: se l’iPad non ha cover specifiche, acquistare la skin di doodroo non solo modifica l’aspetto della Apple Pencil facendola sembrare una comune matita (una caratteristica da tenere in considerazione anche perché potrebbe dissuadere un ladro dal rubarla in quanto potrebbe scambiarla per un pennino economico), ma ne migliora la maneggevolezza, ne riduce la scivolosità e la protegge da graffi e piccoli urti.

In tal caso segnaliamo che si può comprare su Amazon, dove al momento è in vendita a 9,95 € nella colorazione “arancione original”, oppure a 13,50 € nella versione di colore blu, lilla, nero e verde con 5 caps di colore diverso. Se volete completare l’effetto matita ovviamente potete acquistare anche la pellicola Doodroo (provata su questa pagina di Macitynet insieme alla skin) che è in vendita sia nei negozi fisici che online.