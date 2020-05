Le termocamere fisse FLIR A400/700 in versione Science Kits anche per temperatura corporea

FLIR Systems ha annunciato gli Science Kit FLIR A400 e A700 per ricercatori, ingegneri, collaudatori di impianti sistemi di controllo temperatura corporea. Queste smart camera sono in grado di produrre accurati e conformi dati termici con dati utili per il collaudo nell’ambito dell’elettronica, nello sviluppo di prodotti, dell’analisi dei guasti e una serie di bisogni nel campo degli studi scientifici.

Offerte in versione Standard o Professional, le termocamere Science Kits A400/A700 vantano connessioni semplificate e robusti strumenti di misurazione che consentono migliorare la comprensione del target di ricerca.

Gli Science Kits A400 e A700 forniscono funzionalità avanzate di streaming e strumenti che consentono di individuare potenziali punti deboli nello sviluppo di prodotti, misurare l’accumulo di calore nel testing dei prodotti elettronici o memorizzare repentini sbalzi nell’attività termica.

Il produttore spiega che, grazie all’ampia selezione di campi visivi, alle capacità multi-streaming, al controllo motorizzato della messa a fuoco e allo streaming radiometrico compresso via Wi-Fi (opzionale), queste termocamere fisse sono in grado di affrontare complesse applicazioni di monitoraggio remoto. Varie opzioni di configurazione consentono di adattare il sistema di monitoraggio alle esigenze di qualità, produttività, manutenzione e sicurezza.

Flir propone soluzioni con termocamere adatte a vari ambiti, campi quali: industriale, marittimo, difesa, automotive, ecc. Offre soluzioni per il rilevamento di bersagli terrestri e droni, monitoraggio termico del calcestruzzo, misuratori di umidità. Un prodotto presentato recentemente è la termocamera Recon V UltraLite, pensata per il personale militare e delle forze dell’ordine e consente al personale militare e alle pattuglie di frontiera di vedere immagini a colori ad alta risoluzione durante il giorno e le firme termiche di giorno e di notte; sono presenti inoltre funzionalità di rilevamento, riconoscimento, registrazione e geo-localizzazione a lungo raggio.

Flir è nota anche per le termocamere da collegare agli smartphone come FLIR ONE Pro LT e LIR ONE Pro. App per iOS e Android offrono strumenti come la misurazione di punti di temperatura multipli, aree di monitoraggio temperatura personalizzate sullo schermo e consigli per la risoluzione dei problemi e casi d’uso.