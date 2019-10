LED Light, ecco la lampada smart a colori che si controlla con Alexa e Google a meno di 10 euro

Una casa smart passa anche e soprattutto per l’illuminazione intelligente. Se molte lampade smart a colori hanno costi proibitivi, sappiate che l’alternativa per risparmiare c’è: ecco le LED Light su eBay a meno di 10 euro, compatibili e perfettamente integrate con Alexa e l’Assistente Google. Clicca qui per acquistarle.

Le lampade LED Light non temono confronti. Possono essere utilizzate come lampade bianche tradizionali, con luce calda e fredda, oltre che come lampade RGB a 16 milioni di colori. Ovviamente, le lampade sono dimmerabili, dunque è possibile impostarne la luminosità a seconda dei gusti, sempre tramite applicazione su smartphone. Presente anche la funzione di temporizzazione, che permettono di accenderle e spegnerle automaticamente.

Le lampade si integrano perfettamente, oltre che con Amazon Alexa e Google home, anche con la piattaforma IFTTT, che permette determinati automatismi in casa. A differenza di molte altre lampade, queste in offerta godono anche di una funzione musicale, con effetti di luce che cambiano a seconda del ritmo musicale.

Hanno una potenza di 7W, supportano lo standard IEEE wireless Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b / g / n e possono lavorare con Android 2.3 e versioni successive, o iOS 8 e versioni successive. Quanto ai dati tecnici sul colore, hanno una temperatura di 6500 K + RGB e una durata di circa 20.000 ore. Le dimensioni della lampada sono di circa 11 x 6 cm di diametro e pesano 128 grammi ciascuna.

Si acquistano a meno di 10 euro direttamente su eBay a questo indirizzo.