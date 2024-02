L’eliminazione delle web app da iOS attira attenzione organi di vigilanza UE

Tra i cambiamenti che vedremo in iOS 17.4, uno di questi riguarda l’eliminazione delle cosiddette Progressive web apps (Pwa), la funzionalità che consente gli utenti di aggiungere siti alla schermata principale del dispositivo, permettendo di avviarli come se fossero delle normali applicazioni web.

Apple vuole limitare questa funzionalità sul territorio dell’Unione europea, dove sarà offerta la possibilità di aprire un segnalibro. Apple spiega che le web app su iOS sono pensate per l’esecuzione con il motore di rendering di Safari (“WebKit”); dal momento che quest’ultimo non sarà più obbligatorio, avrebbe dovuto ideare un’architettura di integrazione del tutto nuova per tenere conto di problematiche di sicurezza e privacy associate alle app Web che ora possono sfruttare browser alternativi.

L’eliminazione delle web app non è secondo Apple un problema perché queste non hanno mai ottenuto un grande riscontro.

L’autorità di regolamentazione della concorrenza europea sta interpellando gli sviluppatori per capire l’impatto di questo cambiamento, una possibile mossa in vista di indagini più approfondite in merito ai cambiamenti attuati da Apple per conformarsi alle richieste del Dma (Digital markets act) promosso dalla Commissione europea.

A riferirlo è il Financial Times il quale ha ricevuto conferma di indagini in corso. “Stiamo effettivamente esaminando la conformità di tutti i gatekeeper, inclusa Apple”, ha dichiarato un portavoce della Commissione europea al Financial Times. “In tale contesto, stiamo indagando in particolare sulla questione delle web progressive web app, e possiamo confermare di avere inviato richieste di informazioni a Apple, e sviluppatori di app che possono fornire informazioni utili per le nostre valitazioni”.

Secondo Apple, la novità è fondamentale perché le web app che usano motori di rendering di terze parti potrebbero mettere a rischio la sicurezza e la privacy degli utenti; la Casa di Cupertino ritiene inoltre che il problema riguarderà un numero esiguo di sviluppatori.

La novità arriverà con l’ormai imminente aggiornamento a iOS 17.4 per iPhone, update che prevede numerose modifiche, con novità che – secondo l’UE – dovrebbero garantire maggiore apertura e competizione. Il termine ultimo per adeguarsi alle richieste del Dma è non oltre la fine del 6 marzo 2024 (la data di entrata in vigore delle nuove regole).

Occorre attendere per vedere se l’Unione Europea riterrà il modo con cui Apple ha implementato il sistema aderente alla lettera e allo spirito della legge sui mercati digitali.