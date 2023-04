La Power Bank che semplifica la vita è in offerta flash a 18€

Se odiate le complicazioni e vi serve una PowerBank “tutto in uno” andate subito su Amazon dove oggi comprate in offerta Flash a solo 18 € questa batteria di Charmast

Questo accessorio, prodotto da un leader nel settore della batterie esterne, è molto originale. La peculiarità quasi se non del tutto unica è quella di integrare una batteria da 10000 mAh con un caricabatterie. In pratica nonostante abbia la classica porta USB-C bidirezionale (carica e ricarica) l’alimentatore per ricaricarla non è indispensabile: potete infatti collegare la spina integrata dentro alla batteria stessa ad una presa. Non solo, quindi, non serve il caricabatterie ma neppure un cavo.

Quando la spina non serve, si piega e grazie ad essa rinunciate anche al cavo di ricarica della batteria. L’aspetto interessante è anche la capacità di ricaricarsi e di caricare contemporaneamente. Dal punto di vista tecnico ha due porte USB-A e una porta USB-C PD 20W Fast Charge.

È quindi possibile ricaricare 3 dispositivi simultaneamente tramite 2 USB A con QC 3.0 e Type-C PD da 18.

Questa batteria che è nell’elenco delle migliori batterie PowerDelivery, costerebbe 27€ ma oggi in offerta Flash la comprate a solo 18€