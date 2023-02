MWC23, da Lenovo nuovi ThinkPad e lo schermo arrotolabile del futuro

Al Mobile World Congress MWC 2023 Lenovo ha presentato le sue soluzioni più recenti per PC e Chromebook, rinnovando la gamma ThinkPad con ThinkPad Z13 e Z16 di seconda generazione, nuovi modelli di laptop due in uno Yoga, fino a mostrare il prototipo del computer portatile con schermo arrotolabile del futuro.

ThinkPad Z13 vanta una nuova top cover Flax Fiber realizzata con materiali “bio” (lino intrecciato composto da prodotti agricoli ottenuti raccogliendo fibre vegetali) che promettono un look&feel “unico”. È stata presentata la quarta generazione di ThinkPad X13 e X13 Yoga con cornici sottili, nuovi colori, materiali e funzionalità che dovrebbero semplificare il lavoro ibrido e la mobilità.

Il portafoglio ThinkPad per il 2023 è completato dalla quarta generazione di ThinkPad T14s, T14 e la seconda generazione di T16, laptop indicati come ideali per il lavoro, insieme alla quarta generazione di ThinkPad L13, L13 Yoga, L14 e L15, notebook che hanno come mercato di riferimento le aziende in generale.

La gamma di Lenovo sfrutta le ultime piattaforme di AMD (Ryzen 7000) e Intel (Core di 13a generazione.

I ThikPad Z13 Gen 2 e ThinkPad Z16 Gen 2 dovrebbero arrivare rispettivamente a luglio e agosto, con prezzi a partire da 1649 e 1959€. Le configurazioni prevedono fino a 64GB di memoria RAM, SSD PCIe fino a 2 TB, videocamera Full HD, Wi-Fi 6E e microfoni con Dolby Voice.

ThinkPad X13 Gen 4 e ThinkPad X13 Yoga Gen 4 sono offerti con Windows 11 Pro e prevedono i recenti processori Intel Core di 13a generazione con Intel vPro e grafica Intel Iris Xe integrata. Per X13 Gen 4, è in alternativa possibile scegliere i processori AMD Ryzen 7000 con GPU AMD Radeon serie 700M.

X13 Gen 4 può essere configurato con un display OLED da 2,8K da 13,3″ abilitato per Dolby Vision. ThinkPad X13 Gen 4 sarà disponibile da luglio; i preazi partono da 1190€, mentre il prezzo di ThinkPad X13 Yoga Gen 4 partirà da 1290€.

L’ultima versione della serie ThinkPad T, vanta fotocamera opzionale da 5 MP con infrarossi, un pannello OLED da 2,8K per T14 Gen 4 e T16 Gen 2 e T14s Gen 4. I ThinkPad T14s, T14 e T16 saranno disponibili a da luglio con prezzi che dovrebbero partire da 1590€, 1345€ e 1390€.

Al MWC23 Lenovo ha mostrato un concept di laptop con schermo arrotolabile, che in altre parole può essere allungato (azionando uno switch dietro lo chassis), con risoluzione di 2.024 x 1.604 pixel da chiuso e 2.024 x 2.368 pixel aperto, passando da 12,7″ (rapporto 4:3) a 15,3″ (rapporto 8:9).

Il concept è simile a quello del Motorola rizr; il display è di tipo POLED (Polymer OLED) ed prodotto da Sharp. Il “trucco” è un telaio con uno spessore leggermente superiore alla media che consente di nascondere la parte aggiuntiva del pannello sotto la tastiera.

Secondo Lenovo, il display è garantito una per durata compresa tra 20.000 e 30.000 “arrotolamenti”. Il sistema operativo può tenere conto del cambio della risoluzione e la versione commerciale dovrebbe offriere anche un pannello touch.

Per quanto riguarda i notebook di fascia bassa, IdeaPad Duet 3i è un ibrido 2-in-1 con tastiera staccabile e CPU Intel, mentre IdeaPad Slim 3 Chomebook propone un processore MediaTek. Questi due prodotti dovrebbero arrivare sul mercato tra maggio e giugno.

Lenovo IdeaPad Duet 3i può essere usato come un tablet (la Digital Pen è opzionale); lo schermo da 11,5 pollici vanta risoluzione 2K (2000×1200 pixel); è configurabile con processori Intel N100 o N200, 4/8 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe da 256 GB oppure storage UFS da 128 GB. Sul versante connettività abbiamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2; non mancano altoparlanti stereo, jack audio, due porte USB Type-C, fotocamere posteriore e frontale da 8 e 5 megapixel, batteria da 35,6 Wh. I prezzi partono da 449 euro.

Infine Lenovo IdeaPad Slim 3 è un Chromebook con schermo da 14″ con risoluzione full HD (1.920 × 1.080 pixel, anche touch) o HD (1.366 × 768 pixel). Il processore è un MediaTek Kompanio 520, è disponibile nelle configurazioni con 4/8 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di storage eMMC. Sul versante connettività abbiamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Il prezzo parte da 349 euro.

