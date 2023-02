Apple XDG, cos’è e cosa fa la divisione esplorativa super segreta

Non è un mistero il fatto che in Apple lavorino team segreti su svariati progetti o prodotti, come ad esempio quello su Apple Car: adesso si scoprono ulteriori dettagli sulla divisione Exploratory Design Group di Apple, siglata XDG, un team super segreto che lavora sulle tecnologie sperimentali e di nuova generazione, incluso il sensore per monitorare il glucosio non invasivo per Apple Watch.

Apple gestisce numerosi gruppi all’interno della sua organizzazione, incaricati di sviluppare nuove tecnologie e prodotti che potrebbero alla fine essere rilasciati per la vendita al pubblico. In un rapporto pubblicato domenica, l’iper secreto Exploratory Design Group è stato dettagliato da Mark Gurman come un gruppo compatto che opera come una startup all’interno di Apple, piuttosto che come una divisione interna.

Si tratterebbe di gruppo di poche centinaia di dipendenti, per lo più costituito da “ingegneri e accademici” che agisce come il team Moonshot di Alphabet. Questo gruppo Apple XGD viene descritto nella newsletter “Power On” come più piccolo del gruppo Special Projects, che lavora invece su Apple Car. È anche molto più piccolo del gruppo di sviluppo tecnologico di mille persone che sta lavorando sul visore di realtà mista.

Ma l’organico ridotto non deve ingannare perché Apple XDG è autorizzato a impiegare vastissime risorse economiche e budget pressoché infiniti per provare praticamente qualsiasi idea vogliano. Mentre la stragrande maggioranza degli ingegneri lavora alle nuove generazioni annuali di ogni dispositivo e computer Apple, i membri della divisione super segreta XDG lavorano invece su idee totalmente originali, per determinare se si tratta di idee realizzabili o di una strada cieca.

Nonostante sia un gruppo molto piccolo rispetto al colosso che è Apple stessa, XDG funziona come una mini Apple a sé stante, come una start up esterna. Proprio come ogni divisione Apple può mantenere il lavoro segreto agli altri in azienda, con i membri del team che lavorano su singoli progetti che non sono autorizzati a discutere con altri membri al di fuori dello stesso team.

Tuttavia, i dipendenti del gruppo sono organizzati per set di competenze anziché per singoli progetti, quindi un ingegnere XDG può trovarsi a lavorare su più progetti diversi contemporaneamente, ma dovrà comunque mantenere tale segretezza per tutti.

