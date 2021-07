Recensione bilancia smart Whitings Body Cardio: monitora anche la vostra salute

Withings non ha certo bisogno di presentazione quando si tratta di salute. Sono molti i dispositivi che ha rilasciato nel corso dei mesi per prendersi cura degli utenti. Dallo Scanwatch al BPM Connect per la misurare la pressione. Questa volta vi parliamo della bilancia Body Cardio, che rispetto alla semplice misurazione del peso, ha molto più da raccontarvi.

Progettata per aiutare gli utenti a monitorare i miglioramenti della forma cardiovascolare nel tempo, è in grado di fornire informazioni importati anche rispetto alla propria composizione corporea.

Anzitutto, si tratta di una bilancia intelligente, e come la maggior parte di queste, Body Cardio utilizza l’impedenza bioelettrica per misurare la massa di diversi tipi di tessuto, tra cui ossa, muscoli e grasso. Non solo, durante la misurazione è anche in grado di restituirvi informazioni sulla frequenza cardiaca e la velocità delle onde del polso, che possono essere buoni indicatori del tuo benessere generale.

Prima ancora di utilizzare questa Body Cardio, è bene capir il significato di alcune misurazioni. Salire su questa bilancia, e limitarsi alla lettura del peso, sarebbe assolutamente riduttivo. Se intendete controllare soltanto il peso, Body Cardio è sprecata.

Tra i dati che è in grado di registrare, come anticipato, la frequenza cardiaca e la velocità dell’onda del polso, che indica quanto sono “flessibili” le arterie; più rigide sono, più significa che il cuore deve lavorare maggiormente per pompare il sangue nel tuo corpo.

Tutti questi dati vengono sincronizzati in modalità wireless con l’app Withings Health Mate sullo smartphone, tramite Bluetooth o Wi-Fi, dove vengono mostrati insieme ai dati di allenamento e al conteggio dei passi e a tutti gli altri dati registrati da altre periferiche Withings, come smartwatch, misuratori di pressione, o anche misuratori del sonno.

Ovviamente, oltre ad aggregare i dati, l’app offre una spiegazione approfondita di cosa significhino, fornendo qualche suggerimento utile per un cambiamento nello stile di vita per apportare per migliorare i tuoi numeri.

Come è fatta

Body Cardio, come la maggior parte delle bilance smart, propone una piattaforma in vetro che fornisce una robusta superficie antiscivolo su cui salire. Sotto questo strato di vetro, ben definito, con una base piatta in alluminio. Il design è certamente innovativo, ma nel complesso non si può tacere che questo ne aumenta notevolmente il peso, che è superiore ai due chili e mezzo. Poco male, comunque, considerando che, solitamente, una bilancia viene utilizzata senza necessità di spostarla da una stanza all’altra.

Abbiamo apprezzato il fatto che, a differenza della maggior parte delle bilance intelligenti che utilizzano tre o quattro batterie AA, la bilancia Body Cardio si carica tramite una porta micro USB sul lato. Potrebbe essere scomoda per via del peso, perché in questo caso la si dovrà spostare, ma dall’altro assicura di non aver mai bisogno di batterie da sostituire periodicamente. L’avanzamento della ricarica viene visualizzato sullo schermo una volta collegata alla corrente.

Sulla parte superiore, la bilancia propone un display abbastanza grande, che misura 2,4 x 1,6 pollici, e fa un buon uso della grafica per rappresentare informazioni complesse. Mostra perfino il meteo, con le temperature medie previste per la fascia oraria in cui ci si sta misurando.

Smartphone e App Health Mate

Come qualsiasi dispositivo smart che si rispetti, non può mancare l’abbinamento allo smartphone. L’associazione della bilancia Withings Body Cardio al proprio dispositivo mobile è semplice, e sfrutta l’app Health Mate. Dapprima, verrà chiesto all’utente di attivare il Bluetooth, dopodiché verrà concessa anche la possibilità di connettere la bilancia anche alla tua rete Wi-Fi. Non è obbligatorio, ma è consigliato in modo che i dati possano essere sincronizzati anche quando il terminale non si trova nel suo raggio d’azione.

Dall’app, è possibile scegliere quali misurazioni la bilancia mostrerà a schermo ogni qual volta ci si pesa. Naturalmente, tante più saranno le misurazioni scelte, tanto più tempo si dovrà stare sopra. Ovviamente, si può scegliere di mostrare peso, composizione corporea tra massa muscolare, percentuale di acqua e grasso presente, meteo, frequenza cardiaca e velocità delle onde del polso.

A proposito della frequenza cardiaca, abbiamo notato in rari casi una difficoltà alla misurazione. C’è da dire che sono molte le variabili che possono intervenire in questo processo, ad esempio piccoli movimenti improvvisi mentre ci si sta pesando. Inoltre, c’è da tenere in considerazione che la frequenza cardiaca in genere aumenta immediatamente dopo essersi messi in piedi, quindi il dato che la bilancia ci ha quasi sempre restituito è stato leggermente superiore a quello che mediamente registriamo da polso quando siamo seduti.

Misurazioni

Tra i dati che la bilancia raccoglie c’è quello, come già anticipato, della velocità dell’onda del polso. La velocità ottimale dell’onda del polso dipende in parte dall’età, ma la bilancia calcolerà tutto in automatico, restituendo all’utente una facile leggibilità, mostrando se è “normale”, “ottimale”, o non ottimale. Ancora, l’app misura l’età vascolare dell’utente, anche se in questo caso ci vorranno almeno cinque misurazioni prima di poter leggere tale dato.

Da notare, che la bilancia riconoscerà l’utente in base ai propri dati biometrici e visualizzerà il nome utente per confermarlo. Quindi fornirà la lettura dei dati che si è scelto di visualizzazione sul display. E’ possibile che non ci si trovi nella corretta posizione per la misurazione, così che piccole frecce a schermo forniranno un piccolo aiuto in tal senso.

La bilancia può tenere traccia dei dati per un massimo di otto utenti, il che la rende una buona scelta per le famiglie più numerose, un po’ come accade con il BPM Connect, che permette misurazioni della pressione per 8 utenti. L’app non solo sincronizza le informazioni su peso e salute cardiaca dalla bilancia, ma può anche importare dati da app di terze parti come Samsung Health, Salute di Apple e Google Fit.

Le misurazioni della composizione corporea sono tutte mostrate in grafici molto chiari, che permettono già dal display della bilancia di prendere visione del proprio stato. Una linea in grassetto mostrerà i parametri di normalità, mentre una freccia indicherà il posizionamento dell’utente per ciascun grado. Questo per IMC, percentuale di acqua corporea, ossa, muscoli, e così via. In questo modo, l’utente saprà sempre se si trova all’interno di un parametro normale, o se invece dovrà cambiare il proprio stile di vita.

Ogni qual volta ci si pesa, poi, il primo dato relativo al peso verrà mostrato con un grafico, che mostra l’andamento degli ultimi giorni, e indicherà il divario in positivo o negativo rispetto alle misurazioni precedenti.

Conclusioni

Body Cardio è più che una semplice bilancia. E’ uno strumento per monitorare, oltre che la perdita di peso, i propri cambiamenti sulla forma fisica, con numerose informazioni extra. Questo anche grazie all’app Withings Health Mate che fornisce consigli sui cambiamenti nello stile di vita. Di certo non è la bilancia ideale per chi ha un budget limitato, così come non lo è se pensate di portarla spesso in viaggio con voi, dato che pesa oltre 2 chili e mezzo. In compenso, The Withings Body Cardio può essere utilizzata su praticamente tutti i tipi diversi di pavimento, e anche esteticamente fa davvero la sua bella figura.

PRO

Robusta e ben salda

Esteticamente ben fatta

Ampio display

Tante misurazioni extra oltre al peso

facile da consultare

CONTRO

Prezzo elevato

Pesante

Costa 149,95 euro e si acquista direttamente da qui nelle colorazioni bianca o nera.