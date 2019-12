Lettore di schede SD/microSD con doppia spina USB-A/USB-C scontato a soli 11,49 euro

Chi possiede anche solo un dispositivo USB-C dovrebbe prendere in seria considerazione l’acquisto di un lettore di schede come quello di Ugreen, al momento scontato a 11,49 euro grazie ad un codice.

Potremmo rapidamente definirlo il coltellino svizzero dell’utente tecnologico visto che in pochi centimetri racchiude in sé un accessorio indispensabile per la lettura, l’archiviazione e il trasferimento dei file tra dispositivi.

Se è vero che il cloud è il futuro, in molte, moltissime occasioni il vecchio metodo fa ancora davvero comodo: magari perché non c’è campo e quindi è impossibile navigare in rete oppure perché si ha bisogno di trasferire file di grandi dimensioni in poco tempo. Quale che sia il motivo, un lettore di schede USB-C è il giusto alleato.

Questo di Ugreen è piccolo, compatto e ben costruito. Ha una scocca esterna in robusto alluminio e un pratico laccetto permette di agganciarlo facilmente ad un mezzo di chiavi per essere sicuri di averlo sempre con sè.

Questo adattatore, come dicevamo, permette di collegare una scheda microSD (micro SD, micro SDHC, micro SDXC e TF) e una scheda SD (SD, SDHC, SDXC, MMC Micro e RS MMC), anche contemporaneamente, ad un qualsiasi dispositivo dotato di porta USB-C, quindi smartphone, tablet e computer di ultima generazione.

Supporta la tecnologia USB 3.0, quindi promette un trasferimento di dati con velocità fino a 5 Gbps, praticamente dieci volte più veloce dei vecchi adattatori USB 2.0 e non richiede l’installazione di alcun driver: semplicemente si infila nella presa del dispositivo e che sia un Mac oppure uno smartphone Android o l’ultimo iPad Pro, basterà recarsi nell’apposita applicazione di file manager per accedere al contenuto delle schede inserite.

In questo modo è possibile perciò archiviare magari le foto scattate col telefono, oppure avviare la riproduzione di un film contenuto in una delle schedine o effettuare un backup dei dati. La possibilità di accedere anche alle due schede contemporaneamente permette di sfruttare un computer, un tablet o uno smartphone per trasferire i file da una parte all’altra senza occupare spazio sul dispositivo, anche solo temporaneamente.

Se da un lato c’è la spina USB-C, dall’altro c’è la classica spina USB-A, sempre 3.0, quindi questo adattatore si può utilizzare anche con qualsiasi altro computer più datato.

Per chi fosse interessato, è al momento disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 13 euro ma se usate il codice JVCNPPDG lo comprate in sconto a soli 11,49 euro.