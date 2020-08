Signal vi protegge dagli sconosciuti con nuove info prima di accettare un messaggio

L’app di messaggistica crittografata Signal ha deciso di rendere più facile per gli utenti decidere con chi chattare e chi bloccare. Da adesso, infatti, quando qualcuno che non è nei propri contatti inizierà una nuova chat, o vi aggiunge a un gruppo, compariranno informazioni aggiuntive, come il profilo Signal del mittente, così da scegliere se accettare, eliminare o bloccare la conversazione.

Signal sta adottando lo stesso approccio con le chiamate vocali e video. Se il chiamante non è tra i propri contatti, il telefono non squillerà finché non si accetta la richiesta. Così ha commentato Signal la novità:

Tieni i tuoi amici vicini. Mantieni la serenità più vicina

Nelle chat di gruppo appena create, inoltre, si potranno vedere i profili delle persone con cui si sta chattando, invece dei loro numeri di telefono. Una nuova icona nelle chat individuale apparirà accanto al nome di un utente se è già nei propri contatti e se qualcuno aggiorna il nome del proprio profilo si vedrà un aggiornamento nel thread di conversazione. Signal afferma che i suoi profili sono crittografati end-to-end e condivisi tramite il suo protocollo sicuro, quindi le informazioni personali dovrebbero essere al sicuro.

Signal è generalmente considerata una delle app di messaggistica più sicure e il suo protocollo di crittografia standard del settore viene utilizzato da altre app. Tuttavia, Signal non è ancora abbastanza mainstream e ha un pubblico più di nicchia rispetto ai colossi del settore, come WhatsApp e Telegram. Questo, comunque, non le ha impedito di aggiungere funzionalità utili come quelle annunciate oggi, oltre alla sfocatura del viso e la possibilità di trasferire in modo sicuro i dati da un dispositivo iOS a un altro.

Signal è stato rilasciato inizialmente per Android e iOS ora è disponibile anche la versione beta per Mac