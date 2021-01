TeamViewer integra la soluzione gratuita TeamViewer Meeting

TeamViewer integra adesso l’app TeamViewer Meeting che, come nella versione stand alone, consentirà di effettuare videoconferenze e riunioni sicure su dispositivi mobili e desktop.

TeamViewer Meeting arriva così all’interno del client di TeamViewer per avviare i meeting con un solo clic direttamente dall’applicazione TeamViewer che tutti conoscono. TeamViewer Meeting è disponibile gratuitamente per tutti i clienti di TeamViewer, e fornisce tutti i vantaggi di una soluzione per videoconferenze e meeting online basata su alti standard di sicurezza e crittografia ripresi dalla piattaforma TeamViewer.

La novità è di rilievo considerando che a livello globale è sempre più forte la necessità di poter contare su modalità di comunicazione digitale a distanza, che sia al tempo stesso affidabile e sicura. Considerando la richiesta in forte aumento di soluzioni che garantiscano videoconferenze crittografate end-to-end e di funzionalità di condivisione dello schermo, l’integrazione di Meeting all’interno di TeamViewer rappresenta una mossa praticamente naturale, una evoluzione.

La funzionalità di meeting integrata nel client TeamViewer è pienamente compatibile con la soluzione TeamViewer Meeting stand-alone e consente di partecipare a meeting VoIP crittografati end-to-end quando ci si connette attraverso l’app TeamViewer Meeting iOS o Android su dispositivi mobili, cosa che è ora possibile per tutti gli utenti TeamViewer.

Altre caratteristiche riguardano la possibilità di avviare meeting istantanei direttamente dalla lista dei contatti, video in alta definizione (HD), condivisione lo schermo multi-monitor 4k, integrazione in Outlook, registrazione delle riunioni e protezione attraverso password per salvaguardare ulteriormente la privacy. Per gli utenti in abbonamento, TeamViewer Meeting garantisce, inoltre, connessione attraverso numero telefonico che può essere attivata o disattivata dall’host.

Il nuovo TeamViewer Meeting è accessibile direttamente dal client di TeamViewer senza la necessità di ulteriori installazioni. Per gli utenti con account gratuito il numero dei partecipanti è limitato a cinque, mentre gli utenti in abbonamento potranno organizzare meeting con un massimo di dieci partecipanti. I pacchetti opzionali permettono agli utenti di estendere il numero dei partecipanti fino a 50, 100 o 300. Per una migliore compatibilità con il client stand-alone, si consiglia l’aggiornamento all’ultima versione 15.13.

Per una guida completa su come utilizzare TeamViewer vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.

Di seguito alcuni articoli di macitynet che parlano di app per videoconferenze: