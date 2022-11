Da LG il sistema audio sottiletta da nascondere in auto

Dopo i pannelli OLED elastici, l’ultimo gadget di LG Display è un dispositivo audio che sostituisce i tradizionali speaker, talmente sottile da poter essere installato negli interni delle auto rimanendo “invisibile”. Il Thin Actuator Sound Solution – questo il nome ufficiale – è stato sviluppato insieme a una «Grande società audio» (questo nome invece non è stato svelato) e presto potrà prendere il posto dei tradizionali altoparlanti che vengono installati nelle automobili.

La tecnologia

Il sistema è interessante perché fa a meno delle solite bobine, dei coni e dei magneti che troviamo nella maggior parte degli altoparlanti, e fa invece uso di una tecnologia che sfrutta la vibrazione dei pannelli LCD e di vari materiali presenti all’interno della carrozzeria dell’auto per la propagazione del suono.

Parliamo di altoparlanti quindi molto più piccoli e molto meno ingombranti (misurano all’incirca 15 x 9 centimetri e sono spessi appena 2,5 centimetri, per un peso complessivo di 40 grammi) degli speaker tradizionali che sarebbero pur comunque in grado di offrire «un’esperienza sonora ricca e coinvolgente», con un audio tridimensionale che «non compromette la qualità del suono».

Applicazioni d’uso

Questa miniaturizzazione consentirebbe di sperimentare posizioni nuove, integrando ad esempio gli altoparlanti nei poggiatesta e nel tettuccio stesso del veicolo.

Da dove parte

Questo concetto non è del tutto nuovo, visto che pannelli simili sono stati già utilizzati sia nei televisori OLED di Sony che in quelli della stessa LG. Tuttavia portare la tecnologia nelle automobili ne amplia le possibilità di applicazione e con vantaggi apprezzabili, soprattutto se l’elevata qualità del suono dichiarata da LG sarà rispettata.

A breve i dettagli

Per scoprire il nuovo dispositivo audio LG per auto non dovremo attendere molto perché l'azienda intende metterne in mostra qualche esemplare al Consumer Electronics Show di Las Vegas. Da anni gli inviati di macitynet sono fisicamente presenti all'evento e, salvo sorprese COVID, dovremmo esserci anche per questa nuova edizione.

Sul mercato

Se non ci saranno intoppi, la commercializzazione sarà poi prevista per la prima metà del 2023.