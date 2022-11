TSMC conferma il secondo impianto in Arizona per chip a 3 nm

TSMC ha confermato un rapporto precedente sull’apertura di una seconda sede in Arizona per la produzione di chip a 3nm. E’ quasi certo che alcuni futuri chip Apple saranno realizzati negli Stati Uniti.

Come riporta Reuters, il produttore di chip serie A e M sta aprendo un secondo stabilimento in Arizona, pronto per impiegare la tecnologia più avanzata dell’azienda. In precedenza TSMC aveva annunciato che avrebbe costruito un impianto di produzione di chip da 12 miliardi di dollari in Arizona. La costruzione dell’impianto principale di chip è stata completata in agosto, con inizio produzione previsto per il 2024. Finora, però, non era chiaro se l’impianto avrebbe prodotto chip Apple, né quale fosse la tecnologia sviluppata all’interno dell’impianto.

Adesso, la conferma da parte del produttore di chip, mette punto a qualsivoglia dubbio o incertezza. Il produttore di chip taiwanese sta progettando di produrre chip con tecnologia avanzata da 3 nanometri nella sua nuova fabbrica nello stato americano dell’Arizona, ma i piani non sono ancora completamente finalizzati. Lo ha dichiarato direttamente fondatore dell’azienda Morris Chang.

Tre nanometri, TSMC in questo momento ha un piano, ma non è stato completamente finalizzato. È stato quasi finalizzato – nello stesso sito dell’Arizona, fase due. Cinque-nanometro è la fase uno, 3-nanometro è la fase due

Come notato sopra, questo non significa necessariamente che l’azienda produrrà chip serie A e serie M negli Stati Uniti, poiché i suoi impianti in Arizona sarebbero ancora in ritardo rispetto a quelli del suo paese d’origine, Taiwan. Tuttavia, un recente rapporto ha suggerito che in questi impianti potrebbero essere prodotti meno chip all’avanguardia per i dispositivi Apple, e la nuova sede potrebbe avere principalmente scopi di pubbliche relazioni.

Ricordiamo che TSMC ha iniziato la produzione pilota di chip a 3 nm alla fine del 2021 e dovrebbe entrare nella produzione di massa entro questo trimestre. In precedenza un rapporto aveva suggerito che il chip M2 Pro di Apple sarà il primo prodotto con la tecnologia TSMC a 3 nanometri e sarà disponibile nella seconda metà di quest’anno.