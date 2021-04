L’interruttore dimmer smart Yeelight in super sconto a 11 euro

Il brand Yeelight è noto a chiunque voglia sviluppare un sistema di illuminazione smart a basso costo, senza ovviamente rinunciare alla qualità. Al momento in offerta lampo a poco più di 11 euro la manopola interruttore smart, per le luci dell’ecosistema Yeelight. Clicca qui per acquistare.

Il tasto multifunzionale in questione ha un’estetica che riprende i tratti di molti prodotti del brand: è minimale, moderno, e total white. Non ha necessità di lavori in muratura, perché si attacca al muro tramite adesivi già inclusi.

Si abbina alla luce da controllare tramite Bluetooth, e ha una batteria incorporata che può durare fino a due anni. Noi lo testiamo da circa 1 anno e mezzo, e non abbiamo mai sostituito la batteria interna.

A livello di funzionalità offre davvero tanto. L’interruttore, anzitutto, può essere premuto per accendere e spegnere la luce, ma sono tante altre le funzioni offerte.

Anzitutto, è possibile girare la manopola per sfruttare il dimmer e modificare l’intensità della luce, mentre premendo e girando si riesce a modificare la tonalità del bianco, sempre che la luce da controllare supporti luci bianche calde o fredde. Ancora, la pressione prolungata del pulsante potrebbe servire a modificare il colore della luce, se questa ha supporto RGB.

Insomma, sono davvero tante le funzioni di questo pulsante, che può gestire molte delle luci Yeelight in tutte le funzioni, senza dover premere il pulsante a parete, o senza fare riferimento ad altri remote controller dello stesso brand.

Il pulsante ha dimensioni di pochi centimetri per lato, ed è esattamente quadrato. La colorazione completamente bianca le rende davvero discreta, adatto ad ambienti moderno. Il peso è di appena 100 grammi, dunque può anche essere utilizzato come pulsante mobile, da trasportare da una stanza all’altra.

Solitamente costa oltre 17 euro, ma al momento lo si può acquistare in offerta lampo a 11,97 euro.

