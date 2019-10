L’iPad 2018 a 280 euro su Amazon

Non vi interessa il nuovo iPad da 10,2 pollici e volete risparmiare? Su Amazon trovate l’iPad 2018, sostanzialmente identico (a parte lo schermo e smart connector) al nuovo modello con un forte sconto: 280 euro

Ricordiamo le specifiche di questo iPad

Display Retina da 9,7″

Fotocamera posteriore da 8MP, videocamera frontale FaceTime HD (foto da 1,2MP)

Audio a due altoparlanti

Wi-Fi 802.11ac

Fino a 10 ore di autonomia

L’iPad 2018 supporta anche la Apple Pencil ed è un prodotto ottimo per il mercato didattico. La differenza rispetto al modello introdotto nei giorni scorsi (ma in vendita solo dal 30 settembre) è come accennato solo nello schermo che è leggermente più grande e nella possibilità di usare la Smart Keyboard. Per il resto non esistono differenze di sorta. Ecco i prezzi migliori (inclusi di sconto nel carrello per alcune versioni) che abbiamo trovato

Da notare che comprando iPad 10,2 pollici si spende da un minimo di 389 euro. La versione in sconto scosta quindi quasi 90 euro meno

