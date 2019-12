L’iPad Pro si può collegare al Pro Display XDR di Apple

Il target di riferimento del Pro Display XDR sono ovviamente gli utenti di Mac Pro ma il monitor di Apple è compatibile anche con MacBook Pro 15″ 2018 o successivi, MacBook Pro 16″ 2019, iMac 21,5″ 2019, iMac 27″ 2019 e – con alcune limitazioni (risoluzione “limitata” a 5K)- anche con l’iMac Pro.

Il display da 6K è compatibile con altri computer e dispositivi e l’unica limitazione è l’impossibilità (per molti dispositivi) di supportare una risoluzine così elevata. Anche l’iPad Pro può essere collegato al Pro Display XDR di Apple usando un cavo USB-C e, come dimostra l’utente Jonathan Morrison, il monitor viene gestito con un rapporto di 4:3, facendo apparire delle bande nere sul display formato 16:9 con varie app. Quando le app lo consentono, il Pro Display XDR mostra immagini a schermo intero, ad esempio con Netflix: una soluzione piuttosto costosa per guardare film in streaming…

L’iPad Pro, lo ricordiamo, utilizza il protocollo DisplayPort e supporta le connessioni ai display USB-C con risoluzioni fino a 5K ma non supporta alcuni display Thunderbolt 3 come il display LG UltraFine 5K.

iPad Pro + Pro Display XDR works 👀 Initial XDR impressions 💥 https://t.co/5jBXiBwquN pic.twitter.com/4q1WY9ln13 — Plain Old Jonathan Morrison 🙋🏻‍♂️ (@tldtoday) December 16, 2019

Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche sul nuovo Mac Pro 2019 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Trovate tutte le notizie sui nuovi Mac Pro in questa sezione del nostro sito. Invece per tutti gli articoli che parlano di Mac si parte da questa pagina.