Live streaming multi angolo collegando iPhone e iPad con Switcher Studio

Chi ha detto che per le dirette in streaming da diverse angolazioni servono necessariamente più telecamere? Grazie a Switcher Studio è possibile sfruttare quel che si ha già, ovvero iPhone e iPad. Questa applicazione infatti consente proprio di sincronizzare in modalità wireless fino a 9 iPhone e iPad e passare manualmente o automaticamente da una fotocamera all’altra per catturare l’azione da ogni angolazione e grazie all’integrazione con Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch e Twitter, trasmettere le dirette in multicam diventa ancora più facile.

Da questa applicazione è così possibile creare live streaming professionali eliminando i tempi di post-produzione perché è possibile passare in diretta da una videocamera all’altra. Già con due iPhone, o un iPhone e un iPad, si riesce a creare una diretta più coinvolgente, posizionandone magari uno per una ripresa ad ampio raggio sulla scena e l’altro che invece concentra l’attenzione su un particolare. Più dispositivi sono a disposizione dell’utente e maggiori diventano le possibilità creative grazie al posizionamento dei dispositivi intorno alla scena.

Un sistema di questo tipo funziona soprattutto con le riprese degli eventi sportivi, dei talk show, di concerti, riunioni, podcast e notizie. Chi controlla il flusso può modificare in tempo reale anche la grafica aggiungendo testi e loghi, oppure sovrapponendo video e audio pre-registrati e titoli. Con un click è possibile mostrare in una sola schermata tutte le riprese attive dai vari dispositivi collegati oppure si può cambiare inquadratura passando da una telecamera all’altra cliccando sulla relativa anteprima, in modo tale da spostare l’attenzione sulla scena in base al momento.

Oltre ai nove dispositivi Apple collegati in wireless tra loro, allo streaming possono partecipare anche ospiti in remoto, in modo da poter gestire ad esempio un’intervista a distanza. E’ anche possibile condividere lo schermo di un dispositivo per mostrare presentazioni in PowerPoint, siti web, videogiochi ed applicazioni durante le dirette in streaming, eventualmente sfruttando l’app Switcher Cast per Mac e Windows per gestire questo compito da un computer.

Il collegamento senza fili semplifica la gestione dell’intero sistema, che può così a funzionare in diversi contesti (il collegamento WiFi viene mantenuto fino a 100 metri di distanza tra un dispositivo e l’altro) e grazie allo Switcher Cloud gli utenti possono archiviare tutte quelle risorse che desiderano poi integrare durante una diretta (come registrazioni audio e video) richiamandole dalla nuvola senza dover occupare spazio sul dispositivo. Trovate i link per scaricare l’app per iPhone, iPad, Mac e Windows sul sito ufficiale.

Le prime due settimane di utilizzo sono gratuite e servono per provare il sistema e valutarne le possibilità. Al termine del periodo di prova, l’accesso al servizio è offerto attraverso un pagamento che può essere il pass “usa e getta” che, al costo di 20 dollari, permette di accedere a tutti gli strumenti per 7 giorni. In alternativa si può sottoscrivere uno dei tre diversi piani che differiscono per il numero degli strumenti accessibili durante il periodo di abbonamento. Si parte da 31 dollari al mese (o 374 dollari annui) per il piano base che offre l’accesso in remoto ad un solo intervistato per volta e 20 file archiviabili sul cloud; il prezzo sale a 49 dollari mensili o 588 annuali che aumentano il numero di intervistati collegati in remoto contemporaneamente a 2 e il numero dei file archiviabili sul cloud a 100; il terzo piano è anche il più costoso (280 dollari al mese oppure 3.360 dollari annuali) ed offre l’accesso Live a tutte le piattaforme possibili e immaginabili, 5 intervistati in simultanea e spazio per 500 file sul cloud, oltre alla possibilità di aggiungere fino ad altri 3 account alla piattaforma con un costo aggiuntivo di 30 dollari mensili.