Lo smartband Redmi Band 2 è in sconto a metà prezzo

Arrivato in Italia pochi giorni fa, è già in sconto a metà prezzo: Redmi Band 2, per poche ore, vi costa solo 34,75 €.

Si tratta di uno smartband moderno e tecnologico, a partire dallo schermo, ampio e ben visibile anche alla luce del sole grazie ai suoi 450 nits di picco. È un pannello TFT da 1,47 pollici con risoluzione pari a 320 x 172 pixel e 247 ppi, con copertura in vetro temperato.

Solo la cassa, senza considerare il cinturino in TPU, è spessa 1 centimetro e pesa appena 15 grammi, quindi è anche incredibilmente leggero. È possibile scegliere il quadrante tra più di 100 modelli disponibili, in modo da personalizzarlo di volta in volta in base all’occasione.

C’è la ricarica magnetica con il cavetto in dotazione e la batteria, da 210 mAh, promette fino a 14 giorni di autonomia con una sola carica, che viene portata a termine in circa due ore. L’autonomia scende a 6 giorni se lo si usa in maniera intensiva, attivando tutti i sensori più e più volte al giorno, e usandolo per monitorare l’attività sportiva.

Può riconoscere tra più di 30 attività sportive diverse e può funzionare anche da sveglia. Si collega allo smartphone tramite Bluetooth 5.1 per segnalare tutte le notifiche ricevute sul telefono direttamente con una vibrazione al polso e allo stesso tempo può fungere da promemoria e da telecomando per ritrovare il telefono perso di vista o per controllare la fotocamera a distanza o la musica in riproduzione sul cellulare.

E poi se indossato da una donna può monitorare il ciclo mestruale, e per tutti può tenere d’occhio la frequenza cardiaca 24 ore su 24, e a richiesta può misurare anche la quantità di ossigeno presente nel sangue. E di notte è in grado di tracciare il riposo e offrire poi un resoconto al risveglio.

È impermeabile (fino a 50 metri di profondità) e il cinturino si può regolare tra 135 e 215 millimetri, in modo da potersi avvolgere intorno a polsi di diverse dimensioni.

La promozione

Chi lo vuol comprare lo trova in sconto a metà prezzo, perciò invece di 69,52 € al momento è possibile pagarlo 34,75 € scegliendo tra una delle sei tonalità disponibili per il cinturino: verde oliva, bianco, rosa, verde fluo, blu oppure nero.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.