Commissione UE indaga Amazon iRobot per foto osé e privacy

Per il momento non si tratta di una indagine formale e non ci sono accuse, in ogni caso la Commissione europea UE sta indagando sull’acquisizione Amazon di iRobot, società dei celebri aspirapolvere Roomba, per la quale il colosso dell’e-commerce ha presentato una proposta di acquisizione di 1,7 miliardi di dollari nell’agosto del 2022.

Da tempo i colossi IT sono nel mirino delle autorità antitrust, oltre che in quello del fisco internazionale, dei difensori della privacy e altri ancora. Nel caso Amazon iRobot la Commissione UE è preoccupata per fotografie, planimetrie e altri dati della casa e degli utenti, informazioni che Amazon potrebbe raccogliere e impiegare.

Di ogni suo cliente online Amazon ha un identikit che diventa sempre più preciso man mano che vengono raccolti più dati da fonti diverse, per esempio aggiungendo un dispositivo Alexa in casa o magari un aspirapolvere Roomba di iRobot. Una funzione utile e comoda per gli utenti, perché mira sempre meglio suggerimenti e consigli in base ai gusti e alle preferenze personali, ma che spinta ai limiti può diventare un problema sul fronte privacy e concorrenza.

In particolare, secondo Financial Times, le preoccupazioni della Commissione Ue partono da uno articolo universitario sui casi di alcune foto intime finite sui canali social, scattate dagli stessi aspirapolvere in fase di test prima della commercializzazione.

Amazon ha rassicurato le autorità UE perché iRobot aveva già interrotto nella fase di test ogni rapporto con la società che trattava le immagini inviate dagli aspirapolvere: le foto erano state trafugate da alcuni dipendenti della società esterna. In aggiunta Amazon assicura che i sensori del robot tracciano solo una mappa generale della casa. Infine il colosso evidenzia che sul mercato ci sono numerosi aspirapolvere smart con funzioni e caratteristiche del tutto simili a quelle dei modelli iRobot.

Secondo le fonti della testata finanziaria si tratterebbe della fase uno, una indagine preliminare, con richieste e domande di chiarimenti della Commissione UE. Se si passerà alla fase due con una vera e propria accusa e indagine formale dipenderà anche se e come Amazon riuscirà a rassicurare tutti i dubbi della UE.

Nel frattempo anche in USA l’acquisizione Amazon di iRobot è sotto la lente della Federal Trade Commission: mentre in UE si guarda alla privacy, in USA l’indagine è focalizzata sull’acquisizione di un vantaggio competitivo. Per tutte le notizie e le recensioni sui prodotti iRobot il link da seguire è direttamente questo.