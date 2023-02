Lo smartphone POCO X5 5G è in sconto

Se dovete cambiare telefono perché quello che usate si è rotto o se è ormai troppo vecchio e comincia ad arrancare, date un’occhiata all’offerta attualmente attiva sul POCO X5 5G che racchiude tutte le ultime tecnologie e si acquista senza svenarsi.

Questo smartphone utilizza un processore Snapdragon 695 Cortrex-A78 che promette alte prestazioni perfino coi videogiochi, tanto più che lo schermo supporta il refresh rate a 120 Hz, quindi da questo punto di vista è altamente performante.

Monta infatti un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ a 2.400 x 1.800 pixel e una luminosità di picco di 1.200 nits, quindi è ben visibile anche alla luce del Sole. E poi ha un rapporto di contrasto di 4.500.000:1 e supporta il 100% DCI-P3, oltre ad essere perfettamente calibrato per ridurre la luce blu ed affaticare meno gli occhi.

La batteria è da 5.000 mAh e si ricarica rapidamente tramite USB-C a 33 Watt (in confezione c’è sia il cavo che l’alimentatore). Promette fino a 20 ore di autonomia in telefonata, oppure 13 ore in registrazione video, 21 ore in riproduzione video in streaming oppure ben 192 ore se lo si usa come lettore MP3.

Chi invece è interessato alla fotografia allora deve sapere che il POCO X5 5G monta tre obiettivi sul retro, tutti potenziati dall’AI: una fotocamera principale da 48 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP.

È certificato IP53 quindi resiste a schizzi d’acqua e polvere, c’è l’NFC e la presa jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie. E poi, come dice il nome stesso, supporta le reti 5G, con velocità in download fino a 2.5 Gbps.

La promozione

Lo smartphone POCO X5 5G, che è spesso soltanto 0,8 centimetri e pesa 189 grammi, costa 385,82 € ma al momento è attivo uno sconto del 35% che permette di acquistarlo per 250,78 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.