Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro è in sconto a 250 €

Dovete cambiare smartphone e siete persone piuttosto attente alle caratteristiche fotografiche? Allora approfittate dell’offerta sullo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, che col suo ampio schermo è una soluzione ottima sia per scattarle che per riguardarle in un futuro momento.

Monta infatti uno schermo da 6,67 pollici con tecnologia AMOLED e una risoluzione Full HD pari a 2.400 x 1.080 pixel, decisamente buono e ampio quindi per la distribuzione dei vari contenuti. Ha inoltre una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz quindi è ottimo anche per i videogiochi e la luminosità massima è di 1.200 nits, perciò sarà ben visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Sul retro ci sono poi ben quattro fotocamere: una principale da 108 MP e una ultra-grandangolare da 8 MP, affiancati da una tele e macro (guardate nella foto qui sopra le capacità di questa lente) da 5 MP e una di supporto da 2 MP per lo sfocato. C’è infine una quinta fotocamera sulla facciata anteriore da 16 MP.

Il processore invece è un octa-core Qualcomm Snapdragon 732G fino a 2.0 GHz e c’è una batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida a 33 Watt, poi il modulo NFC e gli slot per due schede nanoSIM, con un terzo utilizzabile eventualmente per espandere la capacità tramite una microSD.

C’è sia lo sblocco tramite scansione del volto che quelloi attraverso l’impronta digitale che viene letta dal tasto laterale, e poi la tecnologia Bluetooth 5.1 per la connessione dei dispositivi senza fili.

La promozione

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro costa 359,30 € ma al momento lo trovate scontato del 31%, perciò lo pagate 247,73 €.

