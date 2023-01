A Milano i primi vertiporti per taxi volanti arrivano nel 2024

Il 2024 sarà l’anno in cui arriveranno i primi vertiporti In Italia, ossia gli aeroporti per i gli aerotaxi. In particolare, entro il 2024 arriveranno le prime autorizzazioni per il voli di droni con passeggeri a bordo, con Milano che farà da apripista al progetto.

La città vedrà nel 2024 l’apertura di due vertiporti, che la collegheranno a Cortina, dove nel 2026 si svolgeranno le Olimpiadi invernali. Per allora, si spera che questo sistema di trasporto possa diventare praticamente lo standard.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui i primi lavori partiranno proprio nel 2024, per la costruzione dei vertiporti di Citylife e Porta Romana. A questi si aggiungeranno anche due altri vertiporti, uno a Linate, l’altro e Malpensa.

La stessa fonte riferisce anche quelli che potrebbero essere i sosti della corsa, che certamente non sarà alla portata di tutto. Per la singola tratta potrebbe partirsi da un listino di circa 120 euro, anche se con il tempo il costo del biglietto potrebbe attestarsi a circa 70-80 euro per singolo passeggero. Ovviamente, si parla di cifre assolutamente abbordabili, se paragonate a quelle di un viaggio con jet privato, che ad oggi risulta essere fuori alla portata dei più.

Da notare che le prime stime parlano di un afflusso di passeggeri di circa duemila al giorno, certamente non paragonabile a quello del traffico aereo, ma comunque importante come test pilota.

Il costo complessivo dell’operazione, per costruire i quattro vertiporti ammonterà a circa 30 milioni di euro. L’hub più grane sarà quello di Malpensa, dove si pensa che l’afflusso possa essere maggiore, con gli altroché dovrebbero comunque avere un’area di circa 4 mila metri quadrati.

Questa nuova tipologia di trasporto potrebbe sottrarre clientela agli attuali gestori di jet privati, che come anticipato hanno un costo sicuramente più elevato.

Il business degli aerotaxi è comunque partito, tanto che secondo Il Sole 24 Ore, Sea starebbe valutando la creazione di una nuova società per gestire vertiporti con gli enti interessati.