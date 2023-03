Lo smartwatch E500 è un fenomeno per la salute

C’è uno smartwatch davvero particolare che potete comprare in sconto a metà prezzo grazie ad una promozione in corso in questo momento: si tratta dell’E500, un modello che attira l’attenzione soprattutto per le sue funzioni legate alla salute.

Rispetto ad altri smartwatch pur dotati di funzioni come la misurazione della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue o capaci, come Apple Watch, di fare un ECG direttamente dal polso, questo modello è in grado di fare ancora di più.

Insieme alle tre sopracitate funzioni infatti è in grado di misurare anche la temperatura corporea e, soprattutto, i livelli di zuccheri nel sangue, fornendo così una misurazione della glicemia non invasiva perché si affida semplicemente al contatto col polso (i diabetici invece, lo sanno bene, per rilevare questo dato coi misuratori tradizionali devono prelevare una goccia di sangue attraverso un piccolo foro sul polpastrello).

Misura poi anche la pressione del sangue e monitora il sonno fornendo poi un report dettagliato al risveglio, e per finire suggerisce all’utente di fare del movimento se sta fermo per troppo tempo e gli ricorda di bere.

È un buon compagno anche per gli sportivi perché traccia gli allenamenti mostrando le calorie bruciate, la distanza percorsa, il numero dei passi e tutto il resto.

Come gli altri smartwatch si può usare come controller per musica e fotocamera, ha la funzione che aiuta a ritrovare il telefono qualora lo si dovesse perdere di vista, e mostra notifiche, telefonate in arrivo, il meteo, oltre a fungere da sveglia e promemoria.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche, monta uno schermo rettangolare da 1,83″ con risoluzione HD a 284 x 240 pixel e una batteria da 280 mAh che si ricarica completamente in 2 ore e promette dai 20 ai 25 giorni di autonomia in standby oppure 3-5 in uso.

Per finire la connessione Bluetooth 5.1, la certificazione IP68 per impermeabilità e resistenza alla polvere, supporto Android 5.0 e iOS 9.0 e successivi, cinturino in pelle e silicone da 22 millimetri e cassa spessa 12 millimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 85,19 € risparmiate il 50% pagandolo 42,59 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.