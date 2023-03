Whatsapp dedicato ai tablet avvistato nell’ultima beta Android

Whatsapp per tablet si sta avvicinando: da anni gli utenti del servizio (e sono letteralmente miliardi) la chiedono a gran voce e l’azienda Meta/Facebook, che nove anni fa ha speso 19 miliardi di dollari per comprarla, non ha mai detto di no ad una versione che funzionasse bene per tale scopo.

Non si è mai capito veramente cosa ne facesse tardare così tanto il lancio, ma la notizia di oggi lascia ben sperare che non manchi ancora molto. Dalla versione apparsa nell’ultima beta di Android infatti l’interfaccia grafica è stata modificata drasticamente e, per fortuna, migliorata sotto diversi aspetti.

La novità più importante di oggi

Fino a poco tempo fa infatti quella che girava era un semplice ingrandimento dell’app mentre l’UI odierna pubblicata dalla redazione di WABetaInfo mostra una divisione a due colonne quando si orienta il dispositivo in orizzontale: a sinistra l’elenco delle chat, a destra la chat selezionata.

Niente di straordinario o innovativo, d’altronde è quel che offrono oggi concorrenti come Telegram e Facebook Messenger; ma il fatto che Whatsapp abbia fatto questo “salto di qualità” quantomeno ci dice che il lavoro sta procedendo e potremmo trovarci ormai vicini al tanto agognato traguardo.

Quando finirà l’attesa?

Di un Whatsapp multi-dispositivo si è cominciato a parlare seriamente a giugno 2021 quando l’amministratore delegato dell’azienda, Mark Zuckerberg, riferiva proprio ai microfoni di WABetaInfo il forte interesse verso questa possibilità. La prima beta è poi effettivamente arrivata pochi mesi dopo, ma da allora non ci sono stati grandi sviluppi.

Poco più di un anno fa la società aveva ribadito la volontà di creare quest’app (anche per iPad), ma leggendo queste righe avrete già capito che negli ultimi 14 mesi la situazione non è cambiata poi molto.

Qualcosa si è mosso concretamente con quest’ultima versione dell’app, la numero 2.23.5.9, che sembra essere accessibile a tutti i partecipanti al programma di beta, ma non ci sono ancora informazioni e data ufficiali relativi ad un eventuale rilascio pubblico.

Come Whatsapp su iPad già adesso

Nel frattempo chi vuole può tamponare con l’unico sistema realmente funzionante, che è quella dell’apertura della web-app sul tablet (qui la nostra guida), ma è lungi dall’essere un’esperienza d’uso degna del servizio di messaggistica più utilizzato al mondo.