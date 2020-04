Lo smartwatch Z5C3, simile a Fitness Versa, in offerta a 19,99 euro: amico della salute e con cardiofrequenzimetro continuo

Se siete alla ricerca di uno smartwatch che strizzi esteticamente l’occhio al Fitbit Versa, ma che costi anche davvero poco, ecco Z5C3, compatibile con iOS e Android, dal display colorato, con una UI in stile neon. Si acquista su eBay a 19,99 euro.

Naturalmente l’orologio offre tutte le funzionalità fitness ormai tipiche del genere, risultando così un ottimo alleato per il jogging, la salute e il benessere fisico. Offre funzioni di cardiofrequenzimetro, monitor della pressione sanguigna e dell’ossigeno nel sangue, e gode della modalità multi-sport, per tenere traccia dei dati più utili durante gli allenamenti, come chilometri percorsi, calorie bruciate e altro ancora. Peraltro offre il monitoraggio della frequenza cardiaca continua, 24 ore su 24, registrando i dati in tempo reale.

Tra le altre funzioni, particolarmente utili in questo periodo, vi è quella della rilevazione della pressione sanguigna e dell’ossigeno nel sangue. Per lo sport, l’orologio supporta 7 modalità sport, tra cui ping-pong, salto con la corda, ciclismo, badminton, corsa, nuoto e tennis. Non manca il promemoria sedentari, per invitarvi ad alzarvi dopo un lungo periodo di inattività, così da evitare uno stile malsano.

Non mancano neppure le funzioni di notifica, così da potervi accorgere di chiamate vocali in entrata, e ricevere al polso messaggi e notifiche di app terze come WeChat o QQ. Gode di certificazione IP67 impermeabil, dunque resistente all’acqua, potendo utilizzarlo anche per nuotare. Tra le altre funzioni supporta meteo, sveglia, cronometro, e possibilità di effettuare foto da remoto con lo smartphone.

E’ compatibile con iOS 8.0, e successivi, o Android 4.4 e versioni successive. Propone uno schermo touch a colori con diagonale da 1,3 pollici con risoluzione 240 x 206, ed è alimentato da una CPU Realtek 8762ck. A livello di connettività si basa sul Bluetooth 5.0, ed è alimentato da una batteria da 180 mAh, che assicura almeno 15 giorni in standby e circa 5-7 giorni di utilizzo.

Pesa appena 31 grammi e ha dimensioni compatte, contenute in 14 x 8 x 3 cm. Si acquista al momento in offerta a 19,99 euro direttamente su eBay.