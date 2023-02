Lo smartwatch Zeblaze Vibe 7 Pro è scontato a metà prezzo

Vi piace lo schermo sempre acceso degli ultimi Apple Watch? Sappiate che questa caratteristica – e molte altre ancora più recenti – la ritrovate anche su orologi compatibili anche con Android come lo Zeblaze Vibe 7 Pro che, attualmente, potete comprare in sconto a metà prezzo.

La modalità Always On fa sì che lo smartwatch non appaia come un gadget da nerd, ma proprio come un vero orologio da polso, specie in questo caso dove è possibile scegliere tra più di cento quadranti che replicano le facce dei cronografi, movimento delle lancette incluso.

Nel caso specifico parliamo di uno schermo di forma circolare con pannello AMOLED da 1,43″, tecnologia touchscreen, risoluzione HD a 466 x 466 pixel, 391 ppi e 1000 nits di luminosità, con copertura in vetro Corning Gorilla.

Lo schermo sempre acceso non deve spaventare perché la batteria da 400 mAh che si ricarica completamente in un’ora e mezza promette fino a 30 giorni di autonomia in standby, oppure 14 giorni se lo si utilizza occasionalmente per notifiche e poco altro. È comunque ancora buona se lo si utilizza in maniera intensiva perché arriva fino a una settimana con una sola carica, oppure 8 ore se lo si usa soltanto per telefonare collegandolo allo smartphone tramite Bluetooth 5.1.

Per “maniera intensiva” intendiamo l’accesso a tutte le sue funzioni per più volte al giorno. E parliamo dei sensori che monitorano la frequenza cardiaca, la quantità di ossigeno nel sangue, il ciclo mestruale per le donne, il sonno durante i riposi notturni e le oltre cento attività sportive che è in grado di riconoscere e tracciare segnalando passi, distanza percorsa, calorie bruciate e simili. C’è pure l’assistente vocale accessibile offline.

Come dicevamo in apertura funziona sia coi telefoni Android a partire dalla versione 5, sia con gli iPhone a partire da iOS 10, e vi si interfaccia tramite l’app FitCloud Pro, che è gratis per entrambe le piattaforme di Apple (cliccare qui) e Google (cliccare qua).

Esteticamente presenta una cassa spessa 14,3 millimetri costruita in lega di zinco mentre le fibbie sono realizzate in acciaio inox. Il cinturino invece è di silicone, da 22 millimetri, e complessivamente pesa 76 grammi. Resiste a immersioni fino a 30 metri di profondità (certificazione IP69K) e a temperature comprese tra -40°C e 55°C, quindi lo potete indossare proprio ovunque.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 93,85 € risparmiate il 50% pagandolo 46,56 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.