Final Cut Pro per iPad ora è più facile da usare anche con la tastiera

Apple ha aggiornato Final Cut Pro per iPad, aggiungendo alcune novità all’app per registrare, montare e rifinire video, presentata a maggio.

La novità principale è il supporto alle abbreviazioni da tastiera, allineando l’app con la versione per Mac, scorciatoie utili per chi usa l’app con una tastiera esterna ed è abituato a usare quest’ultima per eseguire operazioni che normalmente richiedono un mouse, un trackpad o un altro dispositivo di input, velocizzando il lavoro soprattutto se è già abituato alle scorciatoie che usa su macOS.

Nelle note di rilascio, Apple spiega che Final Cut Pro per iPad 1.1 include i seguenti miglioramenti:

Attiva o disattiva l’allineamento automatico utilizzando l’abbreviazione da tastiera N.

Sposta la testina di riproduzione indietro o avanti di 10 fotogrammi utilizzando le abbreviazioni da tastiera Maiuscole-Freccia sinistra e Maiuscole-Freccia destra.

Mostra le informazioni dei clip nel browser utilizzando l’abbreviazione da tastiera Ctrl-I.

Attiva o disattiva la scrematura utilizzando l’abbreviazione da tastiera S.

Attiva o disattiva la scrematura audio utilizzando l’abbreviazione da tastiera Maiuscole-S.

Dividi e scambia le angolature dei clip multicamera utilizzando le abbreviazioni da tastiera 1, 2, 3 e 4.

Mostra o nascondi la manopola jog utilizzando l’abbreviazione da tastiera Ctrl-Maiuscole-W; espandi o contrai utilizzando Ctrl-W.

Passa dalla modalità testina di riproduzione alla modalità spostamento di precisione nella manopola jog utilizzando l’abbreviazione da tastiera Maiuscole-W.

Risolto un problema per il quale i font personalizzati non comparivano nell’inspector.

Risolti problemi per migliorare la stabilità globale e le prestazioni.

Apple indica come requisiti per Final Cut Pro e Logic Pro, un iPad con chip A12 Bionic o versioni successive e iPadOS 16.4 o superiore. Le due app non sono tradotte in italiano e “pesano” rispettivamente e 769,7MB (Final Cut Pro) e 693,4 MB (Logic Pro).

A differenza delle versioni desktop Final Cut Pro e Logic Pro non sono venduto con licenza perpetua ma in abbonamento: costano 4,99 € al mese o 49 € all’anno con un mese di prova gratuita.