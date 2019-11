Luca Maestri si “mette all’asta” per supportare la Fondazione Andrea Bocelli

Come già accaduto in passato con Tim Cook e altri dirigenti di Apple, anche Luca Maestri, direttore finanziario della Casa di Cupertino, ha deciso di “mettersi all’asta” per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza a favore della fondazione Andrea Bocelli.

I fondi, raccolti da Charitybuzz (società che raccoglie fondi per organizzazioni no profit attraverso aste di beneficenza online con celebrità e brand vari), saranno destinati, come accennato, alla Andrea Bocelli Foundation, un realtà nata per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale “promuovendo e sostenendo progetti nazionali e internazionali che favoriscano il superamento di tali barriere e la piena espressione del proprio potenziale”.

L’asta per cenare con Luca Maestri – riferisce 9to5Mac – parte da 10.000$ e si stima che le offerte dovrebbero arrivare a 50.000$. Il vincitore o la vincitrice dell’asta avrà diritto, oltre ad una cena con Luca Maestri, a un tour nell’Apple Park all’interno del quale un dipendente Apple accompagnerà l’ospite per almeno un’ora.

Tim Cook più volte è riuscito a ottenere ricavi rilevanti da offrire all’asta: nel 2017 si arrivò quasi a 700.000$ offerti alla Fondazione Kennedy. Eddy Cue, Senior Vice President of Internet Software and Services di Apple, l’ultima volta è riuscito a racimolare 50.000$ per l’Autism Movement Therapy, un’organizzazione californiana senza scopo di lucro che assiste persone con disturbo dello spettro acustico attraverso un programma speciale che combina movimento e musica.