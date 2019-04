Luce LED notturna per bambini in offerta a soli 7,99 euro ancora per poco

Se vostro figlio ha paura del buio e fatica ad addormentarsi senza una luce accesa, date un’occhiata alla lampada di OxyLED, progettata proprio per queste situazioni ed attualmente in sconto a soli 7,99 euro grazie a un codice.

Si tratta in breve di una lampada che si infila nella presa elettrica di casa e non ha bisogno di alcun controllo in quanto, grazie ad un sensore ambientale, è in grado di accendersi autonomamente al crepuscolo e spegnersi altrettanto automaticamente all’alba.

La forma è simile a quella di un grosso uovo che ha un che di rassicurante per i più piccoli e rende il prodotto privo di pericolosi spigoli e gli conferisce resistenza anche in caso di urto. A bordo non ci sono interruttori: grazie al sensore ambientale la lampada è in grado di regolare la luminosità in base alle condizioni di luce della stanza in cui si trova, aumentando così la luce al buio e diminuendola gradualmente man mano che si farà giorno.

Per chi fosse preoccupato per i consumi, spegniamo subito qualsiasi ansia: questa lampada consuma solo 0,27 W ed è certificata per durate oltre 100.000 ore, quindi con una media di 10 ore al giorno avrà vita per più di 27 anni. Per via del suo funzionamento può essere molto utile anche in corridoio, lungo le scale o in tutte quelle zone prive di illuminazione o dove può far comodo un punto luce per orientarsi agevolmente senza dover accendere la luce principale.

Costa 10 euro ma se inserite il codice J8CJNZPN la pagate soltanto 7,99 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di venerdì 26 aprile.