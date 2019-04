Hustle Castle, il simulatore della vita medievale per iOS e Android

Un gioco di strategia che trasforma i giocatori in signori del Medioevo, che controllano un castello con decine di servitori e pianificano la guerra contro monarchi rivali: è Hustle Castle, un videogioco per dispositivi mobili che in pochi mesi dal lancio ha già superato i 10 milioni di download, a dimostrazione di come il giusto bilanciamento tra grafica e gameplay sia stato indispensabile per la riuscita del titolo.

L’oggetto più prezioso di ogni re è il suo castello e qui i giocatori potranno sfidare le leggi della fisica costruendo torri gigantesche piene di upgrade feudali, dalle fucine cocenti ad instabili laboratori di alchimia. Si dovranno mettere a lavorare i fedeli sudditi, insegnargli a diventare esperti nel loro campo, creare armi e armature con l’obiettivo di riempire i propri forzieri d’oro. Nel frattempo sarà possibile imparare a forgiare armi leggendarie, scoprire i segreti di una magia antica e produrre abbastanza prole da rimpolpare il proprio esercito.

La campagna singola introdurrà il giocatore nel viaggio per diventare re, iniziando con piccole schermaglie contro goblin, fino a diventare una guerra totale contro il male in persona. In tempo di guerra, ogni suddito sarà in grado di dimostrare il proprio valore al re, scegliendo tra tre classi di specializzazione: mago, arciere e guerriero.

Ogni battaglia è unica e il re in persona dovrà essere abbastanza sveglio per trovare una squadra adatta e armarla al meglio, sia per le sfide minori che per i combattimenti con i boss. Si dovranno preparare le armate in maniera corretta, in questo modo non solo proteggeranno il castello dagli attacchi nemici, ma libereranno la terra dagli scagnozzi del Lord degli Abissi.

E quando il Male antico verrà sconfitto, verrà il tempo delle razzie: dalle costruzioni difensive per i propri tesori a saccheggiare i castelli nemici, Hustle Castle propone una serie di missioni secondarie, come il sistema di clan e un meccanismo avanzato per il baratto per assicurare la crescita continua e prosperosa del regno.

Hustle Castle si scarica gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e iPad e sul Play Store per i dispositivi Android.