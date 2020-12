Luce per bicicletta di Utorch anteriore/posteriore a soli 9,23 euro

Una sola luce per fare tutto: quando si esce in bicicletta la soluzione di Utorch diventa un accessorio non solo valido ma anche utile per guidare in sicurezza. Se la volete comprare, al momento la trovate in sconto a 9,23 euro usando il codice che trovate allegato in fondo all’articolo.

Perché questa luce di posizione è migliore di altre, ve lo diciamo subito. Innanzitutto, per la duplice funzionalità: si può usare sia come luce frontale, sia come luce posteriore. Presenta infatti due diversi LED, uno che si accende di bianco e uno che si illumina di rosso, in modo da poter decidere dove posizionarla e quando.

Comprandone due quindi si ha la possibilità di posizionarne una sul manubrio e l’altra sotto la sella e, in caso la batteria di una delle due dovesse esaurirsi prima dell’altra, si può decidere quale eventualmente spostare in base all’esigenza del momento. Se ad esempio si sta pedalando in una città i cui lampioni offrono già un’ottima visibilità, si può usare quella che resta come luce posteriore, in modo da segnalare la propria presenza. Viceversa, se il tratto è buio, meglio farsi luce posizionandola davanti rinunciando per un attimo al segnalatore posteriore.

L’altro motivo per cui vale la pena comprare questa soluzione sta nella seconda modalità di utilizzo, che è quello di torcia. Funzionando a batteria, si può sganciare in qualsiasi momento e utilizzare come una comune torcia per farsi luce a piedi. Che sia nel tratto di rientro a casa, per esempio per illuminare adeguatamente la serratura di casa nel viottolo d’ingresso, oppure in qualsiasi altro contesto, questa luce si può usare come una qualunque torcia grazie alle varie modalità offerte.

Con un clic si accende la luce alla massima potenza, che offre una luminosità pari a 300 lumen e consente di guardare quel che c’è davanti ai propri occhi fino a 200 metri di distanza. Con un secondo click la potenza si dimezza, e l’autonomia raddoppia (a luce forte sono 4 ore, così diventano 8). Il terzo click attiva la modalità lampeggiante, più utile per preservare la batteria quando si usa agganciata al manubrio della bicicletta (sempre 8 ore di autonomia) mentre tenendo premuto il tasto di accensione per 3 secondi si accende la modalità SOS che farà lampeggiare la luce con le tempistiche del codice morse, utile in tutte quelle zone meno affollate, come ad esempio in montagna, dove c’è bisogno di segnalare la propria posizione a lunghe distanze.

Per la luce posteriore l’autonomia è molto più lunga: sono circa 90 ore a luce costante, 180 se si attiva la modalità lampeggiante. La ricarica della batteria avviene tramite porta microUSB.

Questa luce, per altro molto leggera (pesa poco più di 60 grammi) e compatta, come dicevamo al momento si può comprare in offerta su Gearbest. Basta inserire il codice UTORCHLIGHT1 nel carrello e il prezzo scende a 9,23 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.