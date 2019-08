L’ultimo iMac 21″ è scontato del 18% su Amazon: 1106 €

Amazon sconta iMac da 21,5 pollici a 1105,64 euro, il miglior prezzo delle ultime settimane e il più basso al quale potete compro oggi. La macchina che trovate in offerta su Amazon è la stessa che Apple offre sul suo sito di vendita on line e presso i rivenditori a 1349 euro, quindi lo sconto è esattamente del 18%.

Non siamo di fronte di certo al più potente degli iMac, ma di un computer pensato per casa o per la cameretta di un ragazzo, in pratica di un computer l’intrattenimento domestico per scrittura, editing di immagini e video non troppo pesanti, navigare. È ottimo anche in un ufficio come macchina di supporto, per un negozio e in generale per tutti coloro che anche professionalmente non hanno bisogno di fare calcoli gravosi ma desiderano solo una macchina di buon livello, affidabile e anche gradevole esteticamente.

Da segnalare che l’iMac in questione non è in pronta spedizione. È necessario attendere che arrivi nei magazzini Amazon, ma di solito non ci sono problemi eccessivi vista la formidabile efficienza del rivenditore on line. Nel prezzo, oltre la spedizione, è inclusa anche la garanzia di acquisto da un rivenditore ufficiale Apple e tutto il supporto e l’assistenza post vendita Amazon che pochi (forse nessuno) altri rivenditori specializzati on line sanno dare.

Come accennato si tratta di un prezzo eccellente. Nei negozi autorizzati Apple è difficile avere sconti sui prodotti della Mela e quando ci sono non superano il 10%. Qui abbiamo un ribasso del 18%. In passato solo in un paio di occasioni, durate pochissimo, abbiamo visto un prezzo più basso di questo, quindi se vi interessa vi conviene comprare.

Lo sconto a 1105 euro viene applicato con un ribasso nel carrello, rispetto al prezzo iniziale di 1241,99€

Click qui per comprare.

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.