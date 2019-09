Wikiloc trasforma iPhone e Apple Watch in un GPS e guida per le escursioni

Se praticate escursioni all’aperto e volete sostituire la carta topografica tradizionale con una digitale non dovete far altro che installare Wikiloc sui vostri smartphone.

Quest’applicazione infatti offre gratuitamente le mappe topografiche di tutto il mondo consultabili anche in assenza di connessione ad Internet, quindi particolarmente utile in tutte quelle attività che si svolgono all’aperto in special modo in aree remote che non beneficiano di un’affidabile copertura di rete.

Può essere utile durante escursioni, gite in mountain bike e discese in sci – la società sviluppatrice ne suggerisce l’uso con più di 75 attività diverse – e si può usare anche per registrare i propri percorsi sulla mappa aggiungendo waypoint e scattando foto lungo l’itinerario per arricchire la traccia che si sta registrando con altre informazioni utili.

Grazie alla community di Wikiloc l’app è in grado di offrire migliaia di percorsi e sentieri reali semplicemente analizzando l’area selezionata. Si può installare su qualsiasi dispositivo Android oppure su iPhone e Apple Watch, dai quali un indicatore di direzione guiderà l’utente lungo il percorso mentre un avviso sonoro lo avvertirà nel caso in cui se ne dovesse allontanare.

Il rilevamento della posizione avviene in tempo reale e può essere utilizzato anche per condividere il punto esatto in cui ci si trova in ogni momento con amici e familiari durante il percorso, facilitando il rintracciamento di tutti i componenti di un’escursione in corso. Inoltre se si possiede un GPS Garmin è possibile inviargli direttamente le tracce senza passare per il computer.

L’app può essere installata e provata gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Per un pieno utilizzo è necessario acquistare il pacchetto Premium sotto forma di abbonamento trimestrale o annuale. L’1% della spesa contribuisce a proteggere la Terra in quanto viene donato all’1% for the Planet, una rete globale di aziende, organizzazioni senza scopo di lucro e persone che lavorano insieme per un pianeta sano.

Wikiloc è disponibile gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone e Apple Watch e sul Play Store per i dispositivi Android. L’app è stata segnalata da Macitynet per due anni consecutivi nella raccolta delle migliori app per il trekking 2018 e 2019. Se state per partire per un’escursione vi consigliamo infine di dare un’occhiata al nostro articolo in cui vi spieghiamo come farsi rintracciare dai soccorsi in caso di emergenza.